LOL, kijk dan: geflipte ninja-islamist doet dubbele kick tegen twee Macron-foto’s om Frankrijk te pesten

Het is ronduit hilarisch om te zien: boze radicale moslims gaan helemaal tekeer tegen Emmanuel Macron, omdat de Franse president de radicale islam de oorlog heeft verklaard. En dat zetten ze hem betaald… door met pantoffels op foto’s te slaan en als een acrobaat tegen de muur op te springen.

Sinds een extremistische mafklappermoslim de Franse leraar Samuel Paty onthoofdde wegens wat kwetsende cartoons en president Macron daarna aankondigde korte metten te zullen maken met radicale mohammedanen, is het hek van de dam in de islamitische contreien van deze wereld. Uiteraard wordt er heel vaak ‘islamofobie’ gegild, alsof het een vorm van discriminatie is dat geweldsgekkies worden aangepakt.

Maar ook is er sprake van ‘wraakacties’ op Macron. Nee, niet van het kaliber dat wordt uitgevoerd met AK47 of een kromzwaard, want gelukkig wordt het Franse staatshoofd goed bewaakt. Maar wel… door zijn naam op een deurmat te printen en dan die deurmat bij een metrostation te leggen zodat er heel veel mensen over gaan lopen. Nou, wat zal de bewoner van het Elysee dáár mee zitten, zeg.

Ook bijgevoegd filmpje is uiterst hilarisch. Deze schreeuwende doeber heeft zo’n hekel aan Macron, dat hij niet één maar twee foto’s van de Franse president op zijn muur heeft gehangen. En die foto’s ranselt hij eerst af met z’n pantoffels, om vervolgens nóg meer overstuur te raken en ‘fuck you‘ te roepen. Een dubbele ninjakick op de muur, waarna de moslimextremist in kwestie met z’n derrière op de grond belandt wordt ook nog uitgevoerd, voor het geval Macron z’n lesje nóg niet geleerd had.

In Parijs zijn ze nu vást het aftreden van de president aan het plannen. Want na zo vernederd te zijn in een filmpje, rest alleen nog maar de schaamteloze vergetelheid, toch? TOCH?!?!