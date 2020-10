Maleisische ex-premier na bloederige aanslagen: ‘Moslims hebben recht kwaad te zijn en miljoenen Fransen te doden!’

Mahathir Mohamad, de stokoude voormalige premier van Maleisië, vindt dat moslims het recht hebben om miljoenen inwoners van Frankrijk te doden. “Moslims hebben het recht te straffen,” vindt de 95-jarige “staatsman”.

Vrijheid van meningsuiting en vredelevendheid blijken geen eigenschappen te zijn van ongevoelige radicale moslims, die hun schouders ophalen voor al het geweld dat plaatsvindt in Frankrijk naar aanleiding van – alweer – cartoons. Maar de oud-premier van Maleisië, Mahathir Mohamad, die zo’n 25 jaar aan de macht was, maakt het wel érg bont: hij spreekt geen woord van mededogen uit voor de slachtoffers van de nieuwste islamistische geweldsgolf in Frankrijk, maar schrijft daarentegen dat moslims het recht hebben om op een killing spree te gaan.

Op Twitter deelt Mohamad verschillende opruiende teksten, die eerst beginnen met een opmerkelijke tirade over de wijze waarop westerse vrouwen zich kennelijk stuk voor stuk zouden kleden: allemaal in een piepkleine string. Vervolgens krijgt president Macron een uitbrander, omdat hij islamistische organisaties die medeschuldig zijn aan de dood van Samuel Paty laat sluiten:

“Macron is not showing that he is civilised. He is very primitive in blaming the religion of Islam and Muslims for the killing of the insulting school teacher. It is not in keeping with the teachings of Islam.”

Maar wat zijn die teachings of Islam dan wel? Massamoord als vergelding, vindt Mohamad:

“Muslims have a right to be angry and to kill millions of French people for the massacres of the past.

Since you have blamed all Muslims and the Muslims’ religion for what was done by one angry person, the Muslims have a right to punish the French.”