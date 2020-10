Maurice de Hond: nieuwe lockdown is met hamer op eigen vingers slaan, zelfs harakiri plegen

Peilfenomeen Maurice de Hond is totaal niet te spreken over de nieuwe maatregelen die premier Rutte en vicepremier De Jonge gisteren bekendmaakten op de coronapersconferentie in Den Haag. De Hond leende de beeldspraak over de hamer, maar vond dat de premier vooral op zijn eigen vingers sloeg – en die van de rest van de inwoners van het land.

Opiniepeiler Maurice de Hond heeft geen goed woord over voor de gedeeltelijke lockdown van het kabinet. In een blogpost die hij vanochtend vroeg publiceerde schrijft hij: “Zo sla je met een hamer vooral op je eigen vingers,” en in een begeleidende tekst op social media typeert hij de maatregelen waarbij horeca, sportverenigingen en alcoholverkopers hard worden geraakt zelfs als “harakiri plegen.”

De Hond vindt het vooral bijzonder ernstig dat nu het beeld wordt geschetst dat vooral inwoners van Nederland de schuldigen zijn aan de heropleving van het coronavirus, in plaats van het OMT en de politiek. Zij hadden zich beter moeten inlezen in de wetenschappelijke literatuur over COVID-19, meent de sociale geograaf en vraagt zich even sarcastisch als retorisch af: “Te druk met talkshows?”

De blogpost gaat verder in op de specifieke maatregelen. De Hond hekelt het feit dat de anderhalve meter geldt als heilige graal, maar er is nog altijd geen werk gemaakt van goede ventilatie of het erkennen dat verspreidingspatronen van corona sterk samenhangen met de wisselende seizoenen.

Het gaat allemaal niet leiden tot eens significante onderdrukking van corona, denkt een zwaar pessimistische De Hond: “Onze toekomst ziet er pikzwart uit,” schrijft hij: “Helaas een heel somber beeld en het bewijs dat we eigenlijk niets geleerd hebben in de afgelopen zeven maanden.”