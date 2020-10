Maurice de Hond nuanceert ‘coronarecord’ van 6800 besmettingen in aanloop naar nieuwe maatregelen: ‘Cijfers te oud!’

Opiniepeiler Maurice de Hond vindt niet dat het kabinet, OMT en alle betrokken adviseurs conclusies mogen trekken over of er vanaf morgen wel of geen nieuwe maatregelen worden afgekondigd. Volgens de corona-onderzoeker zijn de cijfers die het RIVM aanlevert te oud, en moet er nog een paar dagen gewacht worden voordat er voldoende informatie beschikbaar is.

Al sinds het begin van de coronacrisis is Maurice de Hond een luis in de pels van het RIVM en het kabinet. De opiniepeiler die zich heeft omgeschoold tot corona-onderzoeker pluist cijfers uit, en heeft enkele tendensen al een flinke tijd geleden zien aankomen: het belang van goede ventilatie, en de rol van aerosolen bij besmettingen.

Nu richt De Hond zich op de strenge maatregelen die het kabinet naar verluid morgen wil afkondigen. Die lijken vrijwel onafwendbaar, nu ook vandaag zo’n 6800 besmettingen werden gemeld. Maar wie dieper in de cijfers duikt, ontdekt iets merkwaardigs: er zitten daar behoorlijk veel oude gevallen tussen. En daardoor kan je niet iets zeggen over het effect van maatregelen die eind september genomen zijn, meent De Hond:

“Van de 6800 gemelde positieve testen van vandaag zijn er 4500 van voordat je effect zou kunnen zien van de maatregelen van het kabinet. 2000 zijn zelfs al meer dan een week oud.”

Hierom is De Hond de hashtagcampagne “#vierdagenextra” begonnen, om te pleiten voor een paar dagen meer pas op de plaats voordat er opnieuw een hele of halve lockdown wordt afgekondigd. De Hond:

“Help mij de hashtag #vierdagenextra trending te maken. Onze regering KAN en MAG vandaag namelijk geen conclusies trekken over de effectiviteit van de maatregelen die eind september zijn genomen. Daarvoor zijn de RIVM-cijfers te oud!”

Het pleidooi lijkt vooralsnog aan dovemansoren gericht: kabinet en OMT liggen op koers om Nederland verder op slot te gooien.