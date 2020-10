Maurice de Hond voelt zich na afkondiging gedeeltelijke lockdown “heel triest”: ‘Een half jaar verloren!’

Nu Nederland opnieuw in een lockdown is terechtgekomen kan Neerlands bekendste corona-criticaster het niet helpen dat hij zich “heel triest” voelt. Maurice de Honds dringende tip om wetenschappelijke data en adviezen meer te betrekken bij het COVID-beleid is niet opgevolgd, en dat stemt de opiniepeiler zeer treurig – vooral omdat het zoveel anders had kunnen gaan.

Niemand kan nog ontkennen dat de lang voorspelde tweede golf eindelijk hier is: Nederland is niet alleen terug bij af wanneer je kijkt naar de situatie van afgelopen maart, maar op sommige terreinen zijn we zelfs slechter bezig dan destijds. Bedrijven staat nog meer het water aan de lippen, het draagvlak neemt af en Hugo de Jonge is nog altijd de baas over alle gezondheidstaferelen in dit land.

Maurice de Hond vindt het uiterst verdrietig om te zien, want de wetenschap draait al maanden overuren om meer te leren over COVID-19. Maar alle inzichten die zijn opgedaan leggen kabinet, OMT en RIVM gewoon naast zich neer – en maken beleid op basis van een verouderd beeld van het virus.

Op Twitter blikt De Hond nog eens terug naar een media-optreden van afgelopen april, toen hij op primetime uit de doeken deed hoe het virus zich voornamelijk via aerosolen weet te verspreiden. Kennis waar door de autoriteiten niets mee is gedaan, en dat drukt zwaar op de gemoedstoestand van de peiler:

“Heel triest. In april was ik te gast bij Op1. Ik vertelde over aerosolen, ventilatie, superspreading events, zorginstellingen en mondkapjes. Het RIVM en de regering hebben dit half jaar weinig bijgeleerd. Hoeveel beter had ons land ervoor kunnen staan?”

Op zijn blog zet De Hond dat sentiment nog wat duidelijker uiteen: “Een half jaar verloren!”, zo stelt hij. En raadt mensen aan zijn Op1-spreekbeurt van medio april terug te kijken: “Dan besef je hoeveel beter we er in Nederland voor hadden gestaan als het RIVM/OMT en de regering belangrijke wetenschappelijke inzichten wél in hun adviezen en beleid hadden meegenomen.”