Maurice de Hond: Waarom een complete lockdown een heel slecht idee is!

Er zijn vele redenen waarom een Lockdown een heel slecht idee is. Ik heb dat in dit blog weergegeven.

Maar wellicht de belangrijkste is, dat het gewoon niet zal gaan zoals de voorstanders voorspiegelen. We zullen de cijfers niet in 4 weken naar vrijwel nul krijgen. Ook niet in 8 weken.

Besef dat 10 weken na half maart nog steeds circa 20 personen aan Covid-19 overleden. En toen was het lente, richting zomer. Wat een ongunstige periode is voor het Virus. (In Zweden was er ook een daling van het aantal sterfgevallen, alleen wat langzamer dan Nederland. Maar begin juli lag het gelijk).

Nu is het herfst, richting winter. Een gunstige periode voor het virus. En daar we ook nog steeds niet in Nederland een belangrijke verspreidingsweg van het virus onderkennen zal het dweilen zijn met de kraan open.

Het zou een verkeerde beslissing worden met gigantische consequenties.