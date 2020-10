Maurice de Hond wil Songfestival-organisatoren omturnen tot ziekenhuiscoördinatoren om tweede COVID-golf te stoppen

Maurice de Hond vindt dat het tijd wordt om een tandje bij te zetten om ook de tweede coronagolf er weer onder te krijgen. Niet met een lockdown, zegt hij. Wel met noodhospitaals en door een transfer van het Eurovisie Songfestival te verkrijgen. We moeten “vindingrijk” zijn, vindt de opiniepeiler.

Al vanaf het prille begin is opiniepeiler Maurice de Hond mordicus tegen het Nederlandse overheidsbeleid omtrent het coronavirus. Het is een mengeling van de wetenschappelijke ontwikkelingen negeren, en het inzetten van middelen die veel zwaarder zijn dan het doel. Zo is ook het idee dat er een nieuwe lockdown moet komen volstrekt onverantwoordelijk, aldus de sociale geograaf vanochtend bij Radio 1: “Als het vier weken was en het virus daarna weg is, zou ik zeggen: doe het. Maar de kans is veel groter dat het maanden duurt.”

Meer heil ziet De Hond in een oplossing die gedurfd en creatief is. Zo moet Sietse Bakker, één van de toporganisatoren van het Eurovisie Songfestival worden losgepeuterd van het liedjesfestival en in Nederland een landelijk coördinatieteam leiden om te zorgen dat de gezondheidszorg niet door de hoeven zakt. De Hond:

“Volgens De Hond is het echte probleem de capaciteit in de zorg en het beperkt aantal patiënten dat we kunnen verzorgen. “Daar zou alle aandacht naartoe moeten gaan.” Hij pleit voor het inrichten van de RAI en/of Ahoy als noodhospitalen. Op de vraag waar het personeel – waar nu een tekort aan is – vandaan moet komen, noemt hij het voorbeeld van Cubaanse artsen en verpleegkundigen die tijdens de eerste golf in het Italiaanse Bergamo werden ingevlogen. “Dat kunnen we ook hier doen. We moeten vindingrijk zijn.” Hij noemt als voorbeeld de organisator van het Songfestival Sietse Bakker om de nationale crisis te beslechten.””

Het is niet voor het eerst dat De Hond teruggrijpt op het Songfestival om pleidooien rond te krijgen. Eerder al kijk hij naar de Songfestivalpunten die Nederland aan Turkije gaf om te rechtvaardigen dat zijn peilingen een hoger zetelaantal voor de partij DENK lieten zien dan bij zijn concurrenten zichtbaar was.