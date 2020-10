Migrantenferry We Gaan Ze Halen alweer een flop! Vliegtuig vastgehouden in Athene

Het ziet er sterk naar uit dat de “We gaan ze halen”-aandachtsfanfare alweer zo’n vluchtelingen uit Griekenland huiswaarts moet keren. Het vliegtuig van de opengrenzenactivisten is door de Griekse autoriteiten tot landen gedwongen in Athene, en de passagiers moeten nu per boot naar Lesbos.

en we staan weer buiten.

op naar de haven dan maar. met de nachtferry naar #lesbos#wegaanzehalen pic.twitter.com/WsPoMDacCe — TINKEBELL. (@looovetinkebell) October 5, 2020

En opnieuw is de links-activistische PR-actie We gaan ze halen grandioos mislukt. Nadat ze in 2017 al een nederlaag boekten bij de rechter en een jaar later na tienduizend keer autopech met lege handen uit Athene terugkeerden, lijkt ook de jongste poging om migranten per vliegtuig naar Nederland te brengen volkomen te mislukken. De actiegroep die een vliegtuig vol vluchtelingen wilde laden en die dan in Nederland uitzetten, had namelijk buiten de Griekse autoriteiten om gerekend die ook niet zitten te wachten op een stel hoogmorele, grootstedelijke vingerwapperverslaafden uit Nederland.

Dus mocht hun vliegtuig niet landen op Lesbos, en moest het bonte We gaan ze halen-gezelschap fijn landen in Athene, op geruime afstand van Lesbos en kampen vol bootvluchtelingen. Hun propellorbak is inmiddels op weg naar Oostenrijk (zonder vluchtelingen, maar ook zonder activisten… dubbele faal dus!), en de deugklanten van de actiegroep moeten per veerpont naar Lesbos. Nou ja, dat mag dus vanavond pas.

In de tussentijd gaan ze nergens heen. Net als de vluchtelingen, die echt zo’n veerpont naar het vasteland allang hadden genomen als dat had gekund of gemogen. Dus wat zeggen we dan tegen de We gaan ze halen-lutsers? Jammer joh, alweer mislukt. Maar wel weer lekker de pers gepakt… en dat is natuurlijk het échte doel van de club, of niet soms?