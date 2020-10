Minderjarige Marokkaanse terreurasielzoeker slaat 76-jarige man tot moes bij inbraak in Overloon.

Het loopt in Nederland gierend uit de klauwen met zogeheten veiligelanders: lui uit landen die gewoon veilig zijn en een bijzonder grote kans lopen geen asiel te krijgen in ons land. Een 16-jarige gozer uit deze categorie heeft gisteren nog een inbraak gepleegd in Overloon, en daarbij de bewoner bijna om zeep geholpen.

Yep. Het is oktober 2020. We weten al jááren over de problematiek met de veiligelanders, en toch gebeurt er helemaal niets. Asielzoekerscentra zitten vol met gasten die geen enkele aanspraak op een verblijfsvergunning maken, maar toch maanden hier mogen blijven. En in een flink aantal gevallen uit pure hebzucht of verveling (Joost mag het weten) dan maar het pad van de zware criminaliteit betreden.

Een uiterst triest voorbeeld daarvan zagen we gisteren in het Brabantse Overloon. Daar vond een 16-jarige jongen het niet alleen nodig om een inbraak te plegen, maar ook om de bejaarde bewoner het ziekenhuis in te rammen:

“De 76-jarige bewoner van een woning aan de Stevensbeekseweg in Overloon raakte vanochtend vroeg gewond toen hij een inbreker in zijn woning betrapte. Hij kreeg een paar fikse klappen in zijn gezicht en tegen zijn hoofd en moest met diverse verwondingen naar het ziekenhuis worden overgebracht. Korte tijd later is de 16-jarige inbreker in de buurt van de woning aangehouden. Volgens de politie zijn er kort voor de inbraak op de Stevensbeekseweg in de omgeving meerdere inbraken gepleegd. De politie verdenkt de verdachte daarom van een reeks inbraken en heeft hem vastgezet.”

De burgemeester van Boxmeer, waar ook Overloon onder valt, roept nu op tot actie om dit soort lui gewoon niet meer in het land te hebben. Joh, zou je denken? Dat weten we al jaren, maar in de landelijke politiek wordt dit dossier gewoon schouderophalend terzijde geschoven. Staatssecretaris Broekers-Knol plant wat gesprekjes met de Marokkaanse overheid, maar pakt totaal niet door.

Het is niet voor het eerst dat bewoners van het azc Overloon voor overlast zorgen. Toen anderhalf jaar geleden aan de bel werd getrokken bij de gemeente, werd omwonenden botweg geadviseerd om maar een goede hond in huis te nemen. De 76-jarige Overloner die in het ziekenhuis herstelt van zijn verwondingen weet dus wat hem te doen staat: want dat advies is alles dat de overheid kan doen om herhaling van die brute aanval te voorkomen.