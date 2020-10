Nederlandhatende sharialover Arnoud van Doorn na Rutte-steun voor Macron: ‘Boycot Nederlandse producten!’

Het meest clownesque raadslid van Nederland heeft weer toegeslagen, hoor! Ditmaal roept hij om een land te boycotten. Welk land, vraagt u? Nou: Nederland. Waar wij allemaal, en ook Arnoud van Doorn, dus wonen. Knetter!

Lang hebben we getwijfeld of we dit artikel wel moesten schrijven. Want is aandacht niet precies wat dit veelvuldig spijbelende Haagse raadslid wil? Nou ja, ongetwijfeld. Maar door de schijnwerpers te zetten op dit soort idiote teksten, wordt zijn achterban wellicht wakker. Dat Van Doorn dus niet bezig is hen te vertegenwoordigen in de gemeenteraad van de Hofstad, maar dat hij ze volstrekt belachelijk maakt met welhaast satirische voorstellen.

Neem bijvoorbeeld z’n jongste ideetje: we moeten Nederland boycotten. Dat zegt Van Doorn in een woedende tweet die hij vanmiddag stuurde, nadat premier Rutte zijn steun betuigde aan president Macron – die bezig is af te rekenen met de radicale islamieten uit wiens koker het idee kwam om Samuel Paty letterlijk en figuurlijk een kopje kleiner te maken.

“The Dutch government supports Macron in his anti-Muslim smear. Scandalous! 😠👎,” schrijft Van Doorn doelbewust in het Engels in een lafhartige poging een internationaal relletje los te weken. Hij deelt een screenshot van Ruttes online steunbetuiging aan zijn Franse mede-regeringsleider. Maar dan komt het hilarische gedeelte: “Boycott French and Dutch products!”

Kortom: Van Doorn doet een oproep om nota bene z’n eigen land financieel te raken, omdat de premier het volmondig opneemt voor de vrijheid van meningsuiting. Een term als ‘landverrader’ rolt niet snel over m’n lippen, en ook nu niet, maar potdomme: het ligt mooi wel op het puntje van m’n tong, hè?

Maar goed, wellicht is het uitkafferen van een raadslid dat in 2022 hopelijk en éindelijk wordt verdreven uit de gemeenteraad niet de beste koers om te varen. Dus laten we dan maar lachen om Van Doorn: want hoe ziet deze mafkees het voor zich, dat hij Nederlandse producten gaat boycotten? Wilt hij soms omkomen van de honger en dorst? Want als je hier consequent in wil zijn, mag je zelfs geen kraanwater meer drinken of brood van de bakker meer eten. Lekker dom dus, dat Van Doorn oproept tot zo’n onhaalbare boycot. Haha, wat een suffe tokkie!