Nieuwe coronamaatregelen Rutte-De Jonge weer verwarring ten top: buiten met 4 mensen samenkomen, maar binnen met 30!

Een deel van de nieuwe maatregelen die het kabinet wil nemen is aan het einde van de middag uitgelekt. In ieder geval één in het oog springende maatregel had een stuk duidelijker gekund…

Morgen is het weer tijd voor een coronapersconferentie van premier Rutte en vicepremier De Jonge, al dan niet ondersteund door Irma Sluis of een andere doventolk. Dan zullen we nog eens horen wat we al wisten, omdat politici en hoge ambtenaren nu eenmaal alles lekken: de coronamaatregelen die voor Nederland gelden worden weer aangehaald.

Vandaag bereikte al een deel de pers: amateursporten waarbij in teamverband contact wordt gemaakt worden voor volwassenen verboden, en ook het openbaar vervoer wordt ernstig ingeperkt. Uitzonderingen op de ‘slechts dertig mensen in een gebouw’-regel worden geschrapt, en horeca zullen ook op een nog nader uit te werken wijze worden getroffen.

Eén maatregel is in ieder geval al hartstikke onduidelijk: het aantal mensen dat mag samenkomen. En dan specifiek over het verschil tussen binnen- en buitenbijeenkomsten. De NOS noteert:

“In binnenruimtes mogen nog maximaal 30 mensen zijn. Tot nu toe golden er uitzonderingen, maar die komen te vervallen. Het is nog onduidelijk wat er gaat gelden voor wat het kabinet ‘doorstroomlocaties’ noemt, denk aan musea en grote winkels. Buiten mogen nog groepjes van vier samenkomen.”

Raar maar waar: binnen mag je dus met méér mensen samenkomen dan buiten. En het verschil is niet klein ook: vier om dertig. Ondanks dat er inmiddels een lawine aan bewijs is geleverd dat het coronavirus zich best van mens tot mens springt in binnenruimtes. Buiten vallen door de wind en de openheid de besmettelijke virusdruppels vrijwel onmiddellijk op de grond.

Het is dus echt ongelofelijk: zelfs zeven maanden na de komst van het coronavirus in Nederland speelt de overheid het nog altijd klaar om met ondoordachte, verwarrende en zichzelf tegensprekende maatregelen te komen. Nou, zo komen we deze tweede golf wel door, hoor…