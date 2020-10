Nou, DOEG, hè! DENK verdwenen uit Staten van Utrecht, en een partij ZONDE dat dat is, zeg!

Wat een ongelofelijk gemis voor de provinciale politiek van Utrecht: vanaf afgelopen maandag is er geen DENK meer in de Provinciale Staten. De enige vertegenwoordiger, Hanane Bittich, gaat namelijk voor zichzelf verder.

Eeuwig zonde, natuurlijk, dat er nu geen DENK meer is in Utrecht. Al die kiezers die nu in de kou staan omdat de enige provinciale vertegenwoordiger, Hanane Bittich haar oude partij heeft ingeruild voor de ‘Lijst Bittich’. Heel spijtig:

“„Vandaag heeft mevrouw Bittich de voorzitter laten weten, dat zij vanaf heden als ’Lijst Bittich’ zal deelnemen aan de vergaderingen”, zo mailde de griffie de Statenleden maandagavond laat. Wat er van de fractie over was aan commissieleden, heeft zonder eigen Statenlid geen toekomst. „Mevrouw Bittich heeft aangegeven niet langer lid te zijn van Denk en daarmee Denk niet meer vertegenwoordigt in de Provinciale Staten. Zij heeft verzocht om verder genoemd te worden als Lijst Bittich”, aldus de griffie.”

Een groot gemis voor Utrecht! Geen bijdragen meer van de partij die allerlei buitenlandse conflicten de Nederlandse politiek insleept, zoals onlangs nog met Armenië en Azerbaijan. Ook geen partij meer die de vergaderzalen ziet als studio om allerlei zwaar verknipte filmpjes in op te nemen. Ook moet Utrecht het zonder een partij stellen wiens hoogste politieke baas zich aan stagaires vergrijpt en daarom zijn functie moet neerleggen, maar als een feniks herrijst uit de as op de kieslijst van de volgende Kamerverkiezingen.

Tevens niet meer in Utrecht: een partij wiens oprichters elkaar de tent uitvechten, een fractievoorzitter royeren en daarna met een groot mea culpa alles weer bijleggen op een ledenraad. Ook vanuit Utrecht geen campagnefilmpjes meer die zijn ingesproken door een leider van een geheel andere partij, of schimpscheuten naar vertegenwoordigers met een multiculturele achtergrond vanuit Midden-Oosterse staatstelevisie.

Allemaal niet meer in Utrecht. Heel erg jammer allemaal, vindt u ook niet? Je zou bijna medelijden krijgen met die ontzettende pechvogels van DENK. Snif!