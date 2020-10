NRC slaat alarm: “Het CDA staat op het punt een eurokritische partij te worden!”

Het NRC Handelsblad laat bij monde van columnist Tom-Jan Meeus alle alarmbellen rinkelen, want het CDA overweegt een ruk naar rechts. Straks komt er misschien wel een poldervariant van de Brexit. Help!

Ze schuifelen nu toch wel wat ongemakkelijk bij de pro-Brusselkrant bij uitstek. De Nederlandse Tweede Kamer telt al eurosceptische partijen als PVV, FVD, PvdD, SP en SGP. Komt naar nu nóg een eurosceptisch bolwerk bij?! Het NRC Handelsblad is toch wel wat ongerust, zo kunnen we opmaken uit een column die politiek redacteur Tom-Jan Meeus vandaag publiceerde op de website van het medium.

Want met Pieter Omtzigt in de hoogste partijgelederen wordt er aangedrongen op meer restricties voor Brussel, zoals een oproep tot opts-outs: het niet meedoen aan nieuwe Europese projecten. Samen met diplomaten ambtenaren uit de EU siddert Meeus mee:

“Dat zinnetje haalde hier het nieuws niet, maar joeg schrik aan bij Europese diplomaten en prominente politici in Berlijn en Den Haag. ‘Opt-out’ is beladen: de Britse opt-out van de euro en later het Verdrag van Schengen versterkte achteraf het verlangen naar Brexit. Duitsers en Fransen, bekend met de Nederlandse oriëntatie op de Angelsaksische cultuur, vrezen het verval van de hele EU: als Nederland dat Britse spel gaat herhalen, denken zij, kan het hele Europese bouwwerk instorten.”