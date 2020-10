Onbegrijpelijk: Rutte en De Jonge gaan nog paar dagen vakantievieren terwijl COVID-besmettingen maar doorstijgen

Terwijl Nederland hard op weg is coronabrandhaard nummer 1 van Europa te worden, laten onze bestuurders zich weer eens nergens zien. Premier Rutte en zijn CDA-maatje Hugo de Jonge gaan… voorlopig helemaal niets doen en hopen dat het virus in de komende dagen vanzelf weer verdwijnt.

De dagelijkse coronacijfers zien er vandaag weer uiterst belabberd uit. Opnieuw wordt een record gevestigd: maar liefst 10353 COVID-patiënten zijn in de afgelopen 24 uur gemeld, en nog eens 49 moesten er op de IC worden opgenomen. Het moge duidelijk zijn: de greep op het coronavirus is totaal verloren gegaan, en het idee dat met een paar maatregeltjes hier en een paar regeltjes daar de boel nog kan worden gered is, in goed Hollands, for the birds.

Het enige wat rest om corona er weer onder te krijgen is het paardenmiddel: een algehele, strenge lockdown. Inclusief avondklok, sluiting van de scholen en de hele rataplan. Leuk? Nee. Economisch schadelijk? Ja. Noodzakelijk? Helaas ook ja, want ziekenhuizen zijn ernstig door hun hoeven aan het zakken. Zo ongeveer alle zorg wordt afgeschaald, en nog stééds is er onvoldoende plaats voor alle slachtoffers die de tweede golf van deze pandemie aan het maken is. Een ontnuchterende, vervelende waarheid. Maar wel eentje waarop snel geacteerd moet worden.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat premier Rutte en minister De Jonge de boel nog een paar dagen willen aankijken in de ijdele hoop dat de boel zich zelf wel een keertje redt, of iets dergelijks. Zoals Fons Lambie, RTL-verslaggever, rapporteert:

“Na afloop van het Catshuis over corona: kabinet neemt nog een paar dagen tijd, zodat duidelijk is wat het effect is van de eerder afgekondigde, gedeeltelijke lockdown… En wie dinsdag een persconferentie verwacht… Rutte/De Jonge zullen vast wat gaan doen, maar met bovenstaande verwachtingen wordt het geen grote persconferentie met nieuwe maatregelen.”

Het weifelende, kat-uit-de-boom-kijk-optreden van het kabinet zorgt ervoor dat de pandemie alleen maar verderraast door ons land. Het oude normaal raakt zo steeds verder in de achteruitkijkspiegel. Echt, géén lockdown instellen is nu totaal zot en onverantwoord beleid. Shame on you, betrokken ministers.