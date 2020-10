Ongelooflijk! NPO doet quasi-goedpraatrondje onthoofding om Mohammed-cartoons: ‘Vrijheid? Verantwoordelijkheid!’

Weer eens een kotsmisselijk stukje vergoelijking van één van de gruwelijkste terreurdaden van de afgelopen jaren in Europa: wat doe je na een onthoofding? Nou, dan ga je de onthoofder ook nog een beetje gelijk geven. Aldus NPO-programma De Vooravond vandaag.

‘’Vrijheid van meningsuiting komt ook met verantwoordelijkheid. Je mag je mening geven, maar je hoeft niet mensen te kwetsen.’’ @LucelleDeneer over hoe zij vrijheid van meningsuiting in de klas bespreekt.#devooravond pic.twitter.com/FoZ2RQD82j — De Vooravond (@devooravondtv) October 19, 2020

Hoe reageert een normaal mens als een leraar onthoofd wordt wegens het tonen van wat onschuldige striptekeningen? Uiteraard: die is verafschuwd. Die roept op de daders keihard te straffen, roept dat zoiets écht niet kan in een vrije samenleving… én toont zelf die Mohammed-tekeningen, om solidariteit te tonen met de vermoorde docent. En om te laten zien: je kan een enkele boodschapper misschien omleggen, maar niet de boodschap. Ook de islamitische profeet, waar in Europa echt maar een kleine minderheid in gelooft, is niet boven spot verheven.

Maar ja. Dat zou teveel common sense zijn. En daarvan hebben in hun hoge, nu onbestickerde, ivoren torens in Hilversum veel te weinig. Dus wat zag je als je vanavond je tv afstemde op NPO1 en eens ging kijken wat De Vooravond te melden had over de dood van Samuel Paty? Dan staarde je recht in de vurige kijkers van Lucelle Comvalius, een docente geschiedenis die suggereerde dat haar Franse collega zijn verantwoordelijkheid niet had genomen. En dat zij zijn werkwijze totaal verkeerd vond – hij had eerst de ouders van de kinderen moeten raadplegen, en daarna de vertoning van de cartoons moeten afblazen. Want – nogmaals – “verantwoordelijkheid.” We moeten immers niet “kwetsen.”

Beste mensen, voor dat wanstaltelijke NPO-item van vanavond is een woord uitgevonden. En dat gaan we maar gebruiken, want wij moeten in dit vrije land ook onze verantwoordelijkheid nemen van Lucelle. Dit was gewoon lafheid in z’n meest pure en kwaadaardige vorm. Lafheid.