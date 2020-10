Onthuld: Sylvana Simons (BIJ1) speelt met burgemeester Femke Halsema onder één hoedje

Het gaat in Amsterdam niet zo goed met het dualisme, het Nederlandse politieke systeem waarbij coalitie en oppositie elkaar zo scherp mogelijk proberen te houden. Dat blijkt uit een onthuld appgesprek van burgemeester Femke Halsema met raadslid Sylvana Simons. De twee complimenteren elkaar uitgebreid en noemen zich met zoveel woorden lotsgenoten.

Een aardige bijvangst uit het grote WOB-onderzoek van De Telegraaf naar de gang van zaken rondom de corona-onveilige Dam-demonstratie van 1 juni: appgesprekjes die diverse raadsleden hebben gevoerd met burgemeester Femke Halsema. Eén van de onthulde gesprekken wordt gevoerd met BIJ1-coryfee Sylvana Simons. Lees maar mee:

Het gesprek zou niets bijzonders zijn geweest als het hier ging om twee intimi die elkaar een hart onder de riem. Maar dat is hier natuurlijk niet het geval: de één is burgemeester van de stad en daarmee de regerende macht, de ander is een raadslid van nota bene een oppositiepartij en moet die burgemeester controleren. In plaats daarvan verbinden de dames zich nadrukkelijk aan elkaar door elkaar “trots en autonoom” te noemen, en elkaar succes te wensen met demonstraties middenin coronatijd. Het lijken wel hartsvriendinnen. En dat is toch uiterst bedenkelijk gezien de rollen die Simons en Halsema vervullen.

PVV-Kamerlid Martin Bosma vindt het appgesprek in ieder geval al zeer opmerkelijk: “Zo werkt het dus,” schrijft hij: “De verwevenheid van uw overheid met de raciale actievoerders. Sylvana en de burgemeester voeren dezelfde strijd.” De onthulling gaat echter onbesproken voorbij aan Sylvana zelf, die liever vuisten maakt in alle mogelijke huidskleuren om één van haar kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart te ondersteunen.