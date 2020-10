Onverbiddelijke Maurice de Hond: ‘Rutte en OMT zijn bij COVID zoals stamhoofd en sjamanen die kinderen opofferen!’

Corona-criticaster Maurice de Hond heeft geen goed woord over voor de anti-wetenschappelijke benadering van de coronabestrijding door premier Rutte en zijn Outbreak Management Team. Hij vergelijkt ze met de leiders van een prehistorisch volk dat dieren en mensen opoffert om een zonsverduistering te verdrijven.

Maurice de Hond, die in de coronacrisis is uitgegroeid tot ware grabbelton van corona-scherpslijperij, heeft in een blog die hij vanochtend op zijn website plaatste hard uitgehaald naar het kabinet en het OMT voor de wijze waarop zij de gezondheidscrisis rondom COVID-19 proberen te bezweren. De Hond vergelijkt hun methoden met die van prehistorische volkeren die zich lieten adviseren door stamhoofden en sjamanen. Zij riepen op tot het offeren van dieren of zelfs mensen, alleen om de goden gunstig te stemmen zodat de mensen niet gestraft zou worden.

Mark Rutte en de “opperpriester” Jaap van Dissel zijn geen haar beter, vindt hij:

“We hoeven niet met zijn allen bang te zijn voor die zonsverduistering en mensen te gaan offeren om te zorgen dat het zonlicht weer gaat schijnen. Maar dan moeten we wel onderkennen dat onze sjamanen het niet bij het rechte eind hadden. En dat hun receptuur ons juist verder van huis heeft gebracht. Ja, ze zijn prima in hun toewijding en aanpak van het verzorgen en genezen van een patiënt. Alle respect daarvoor. Maar helaas zijn ze niet zo goed in het onderkennen van hoe de ziekte zich verspreidt en wat je daartegen kan doen. En daardoor zijn deze sjamanen slecht voor de patiënt Nederland. En zou het stamhoofd Rutte verder moeten kijken dan zijn inmiddels stukgewassen vingers.”

De Hond haalde de vergelijking met de duizenden jaren oudere volken uit zijn studie sociale geografie, waar hij erg geïnteresseerd was in culturele antropologie, schrijft hij. En volkeren dachten dat zij vooral veel moesten opofferen, en dat een bepaalde ramp of onduidelijk weerverschijnsel dan wel weer zou verdwijnen. Net als Rutte, vindt de opiniepeiler, die denkt dat hoe meer Nederland afziet hoe beter we uit de coronacrisis komen.

Geen goede aanpak, besluit hij meermaals in zijn post. “Om nog niet veel meer kapot te maken dan we al hebben gedaan,” denkt De Hond, moeten we ons “ontworstelen” aan al die sjamanen met hun achterhaalde redenaties.