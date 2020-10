Pietenhater Jerry Afriyie euforisch door verbanning Zwarte Piet bij kinderopvang GO!: ‘we beginnen de dag goed’

Het is überhaupt nog maar de vraag of Sinterklaas – en een vorm van intocht met of zonder Zwarte Piet – doorgaat dit jaar. Maar iedere symboolpolitieke actie van een bedrijf kan op steun rekenen van de antiracisten. De strijd tegen Zwarte Piet stopt niet tot de ondergang definitief is. Tot die tijd blijft Afriyie lekker wrijven in de vlek; en pro-Pieten-adepten zien rood voor de ogen.





Kinderopvang GO! – niet te verwarren met de partij van die andere ”’goedheiligman’ Otten – heeft besloten om Zwarte Piet af te schaffen. Aangezien ze 50 vestigingen in heel Flevoland hebben is dit een best grote stop binnen deze sector. Afriyie is natuurlijk apetrots op ze.

We beginnen de dag met goed nieuws uit Flevoland❤ "Volgens de organisatie roept Zwarte Piet gevoelens van onderdrukking en racisme op. Hierdoor kunnen kinderen en volwassenen zich minder prettig voelen bij de viering van het Sinterklaasfeest."https://t.co/Lo3yvpKjhU — Jerry King Luther Afriyie (@TheRebelThePoet) October 21, 2020

In de praktijk betekent dit nieuws dat er geen liedjes meer gezongen gaan worden waarin Zwarte Piet wordt genoemd. Ook zullen er geen Zwarte Pieten-afbeeldingen hangen in de vestigingen van GO!. Wanneer de Sint langskomt zal hij worden vergezeld door Roetveegpiet, Kleurenpiet of een andere wannabe Piet.

De kinderopvang heeft dit besloten omdat ze, naast dat ze willen deugen, willen opkomen voor een solidair feest voor iedereen. Wat goed van ze!

‘er een feest wordt gevierd waarin saamhorigheid, gezelligheid en respect voor iedereen het uitgangspunt is’