Pijnlijk! Mondkapjeshaatzaaier die raaskalde over ‘kindermishandeling’ aangepakt door eigen zoon: ‘Houd je mond!’

Eén of andere pipo uit Friesland dacht dat hij even stennis kon gaan maken bij de school van zijn zoon, omdat die aan kindermishandeling zouden doen. Want – nu komt het hoor – ze moeten daar mondkapjes dragen wegens het coronavirus. Nu doet de zoon van deze virustokkie van zich spreken, en pakt z’n eigen raaskallende vader aan.

Het is een populaire kreet bij allerlei viruswaanzinnige schreeuwlelijken. Mondkapjes zijn schendingen van mensenrechten, fysieke mishandeling en bij kinderen dan ook maar meteen kindermishandelingen. Viruswaarheid-gekkie Martin Mourik stond met veel misbaar bij een Friese school te roeptoeteren, want zijn zoon moet daar mondkapjes dragen en dat zou kindermishandeling zijn.

Anders dan wat eerder op deze site te lezen was heb je daar in mijn optiek niet het recht op. Ja, je hebt recht op je mening. Maar niet recht om bij scholen je als een idioot te gedragen waardoor het geven van onderwijs in het gedrang komt. Volkomen terecht dan ook dat deze volslagen gek bij de lurven werd genomen door de dienstdoende handhaving.

En wat blijkt nu ook? Die gast die pretendeerde namens z’n zoon te complotgorgelen doet dat eigenlijk voornamelijk namens zichzelf. Hij ziet z’n zoon zelden tot nooit en heeft geen idee wat hij nu echt vindt. Dus nadat hij z’n kind voor joker zette, zet het kind nu lekker pa Mourik voor aap bij de Leeuwarder Courant. Au:

„Zijn kant is gehoord, nu is het mijn beurt.” De zoon van de maandag aangehouden actievoerder Martin Mourik uit Wolvega zoekt via Instagram nadrukkelijk de publiciteit. Zijn zoon benadrukt dat het onderwerp kindermishandeling nooit ter sprake is gekomen. „Ik sta helemaal niet achter wat hij allemaal zegt. Hij zit bij ‘Viruswaarheid’. Hij weet hoe ik er over denk. Vertel de waarheid, hij verzwijgt dat.” Hij voegt er aan toe dat hij zijn vader al zeven weken niet meer heeft gezien of gesproken te hebben. Hij woont bij zijn moeder omdat hij niet bij zijn vader kan wonen, die de hele dag achter zijn laptop zou zitten. „Is verwaarlozing van je kinderen ook geen kindermishandeling?” De zoon voelt zich gebruikt door zijn vader.”

En dus werd zelfs een hashtag in het leven geroepen om het klusje af te maken: #HoudjemondMartin. Wij dragen graag ons steentje bij. Dus bij deze: #HoudjemondMartin, en de groetjes aan je dreadlocksguru.