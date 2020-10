Politieke sloopkogel Henk Otten molt weer een partij: PvdT van Henk Krol is ditmaal de pineut

Het is weer eens bonje rondom Henk Otten. Nadat de man met ruzie vertrok bij Forum voor Democratie en in zijn nieuwe partij Partij voor de Toekomst direct al de productieve Femke Merel van Kooten wegpestte, is het wederom raak met de oud-mannetjesmaker van FVD. Ditmaal dreigt hij heel PvdT op te blazen met zijn egocentrische zevenmijlslaarzen.

De bokaal voor grootste ruziemaker van het jaar kan alvast naar… Henk Otten. Die daarmee zijn titel prolongeert, want vorig jaar heeft hij ook goed de boel op stelten gezet binnen Forum voor Democratie. Nu gaat hij met z’n ruziezoekerige karakter en z’n botte horkerigheid gewoon verder naar de volgende politieke beweging om de boel af te breken: de Partij voor de Toekomst. U weet wel: de nieuwe politieke partij van Henk Krol, die zich volledig heeft laten betoveren door de beloftes van de voormalige rechterhand van Thierry Baudet.

En – lo and behold – Otten blijkt wel tjokvol praatjes te zitten, maar weinig boter bij de vis te kunnen leveren. En dus lijkt zo het Henkenhuwelijk te eindigen met, zoals zo vaak, een politiek explosieve vechtscheiding:

“De ambities van partijvoorzitter Henk Otten zaaien nu tweespalt in het hoofdbestuur. Henk Otten heeft intern te kennen gegeven dat hij graag de Tweede Kamer in wil voor de partij en dus een plek op de kieslijst wenst, melden meerdere ingewijden. Daar is naar verluidt echter door meerdere medebestuursleden zeer afwijzend op gereageerd.”

Otten ligt nu overhoop met de penningmeester van z’n partij, Pieter Bogaardt. In navolging van al het politieke geruzie is ook de sfeer tussen Otten en Krol zwaar verslechterd, tot op het punt dat de beweging van de heren al op ontploffen staat nog vóórdat er ook maar aan één verkiezing is meegedaan.

Gewoon lachwekkend. Dus Henkie O.: geef het gewoon op, joh. De politiek is niets voor types zoals jij die in twaalf partijen dertien ongelukken weten aan te richten.