Prutsers van RIVM goochelden gigantisch met ziekenhuisopnames: in één week tijd ineens totaal andere statistieken

Het RIVM heeft in ieder geval tot vorige week nogal bedenkelijke statistieken rondom ziekenhuisopnames wegens corona gemeld. Dankzij die gegevens hebben complotdenkers wekenlang koren op de molen gehad om te beweren dat de tweede golf helemaal niet zou bestaan.

Bovenstaande grafieken gaan allebei over het aantal mensen dat met corona wordt opgenomen in het ziekenhuis. Een enorm aantal no matter the way you slice it, maar aangezien ze over dezelfde gegevens gaan, zou je ook dezelfde uitkomsten verwachten: niet dus. De onderste is van deze week, die daarboven van vorige week. Ineens zie je die tweede golf opdoemen die er in de bovenste grafiek nog niet was.

So what, zou je denken, een slordigheidsfoutje die gemaakt is in een crisis waarin het RIVM betere dingen te doen heeft dan honderd procent accurate statistiek op de eigen website plaatsen. Zou je denken, ja, totdat je beseft dat de bovenste grafiek massaal gedeeld is door complotdenkers om te beweren dat er helemaal geen tweede golf zou zijn – dat extra maatregelen onnodig zijn en we in Nederland gewoon alles business as usual kunnen laten.

Natuurkundige Christine ziet er nog meer mis mee. In een Twitterdraadje dat vandaag viraal gaat, legt ze uit waarom die ineens veranderende grafieken zo kwalijk zijn. Het RIVM is tussentijds ineens overgeschakeld op een ander registratiesysteem:

“Dat had er natuurlijk expliciet moeten staan: “de cijfers zijn deze week anders want we hebben een andere bron”. Toch kan het natuurlijk niet dat het aantal opnames met terugwerkende kracht veranderd is. Het kan niet anders dan dat de grafiek nu een andere gegeven weergeeft. De titel had dus moeten worden aangepast. RIVM is een wetenschappelijk instituut, deze fouten zijn onvergeeflijk.”

Ze heeft zich maanden sufgepiekerd over de oorzaak van het uitblijven van de ziekenhuisopnames – en ging de verklaring zoeken in virusmutaties of immuniteit. Dat was dus een dwaalspoor: de opnames waren er wel degelijk.

De wetenschapper weet waar ze over praat: “Ik ben opgeleid in de natuur- en sterrenkunde, in de wetenschap dus. Ik heb les gegeven in het weergeven en interpreteren van meetresultaten. Vandaar dat fouten op dit gebied bij mij een heel gevoelige snaar zijn.” Met het instituut van Jaap van Dissel is ze dan ook klaar: “RIVM zijn prutsers. Ik heb indertijd studenten om veel minder een onvoldoende gegeven.”

Christine krijgt bijval, onder meer van Red Team-lid Bert Slagter die regelmatig bij Op1 zijn licht mag laten schijnen over de coronapandemie. Ook FVD-europarlementariër Rob Roos vindt de teksten van Christine “interessant,” zo laat hij weten.

Nu lijkt het RIVM aan zet. Om het boetekleed aan te trekken, welteverstaan.