Radicale islamieten van NIDA: PVV-motie over bestrijden terrorisme is érger dan bloederige aanslagen in Frankrijk

De prioriteiten van radicale moslims blijken domweg niet op orde te zijn, zoals we gisteravond ook konden zien tijdens de gemeenteraadsvergadering van Almere. De PVV diende een motie om de terroristische daden in Frankrijk te veroordelen. De op islamitische grondvesten gestoelde partij NIDA vond vervolgens die motie erger dan de bloederige aanslagen zelf.

De recente golf van terroristische aanslagen in Frankrijk houdt ook de Nederlandse gemeentepolitiek bezig. Zo zeer zelfs, dat de PVV in Almere een motie indiende die opriep tot het bestrijden van het radicale islamistische gedachtengoed dat ten grondslag ligt aan het uitvoeren van onthoofdingen en steekpartijen. De motie kreeg in ieder geval steun van de VVD.

Dat schoot in het verkeerde keelgat van NIDA, die zo’n politiek – en hoogstwaarschijnlijk zonder gevolgen te blijven – tekstje zelfs erger noemt dan onthoofdingen en moordpartijen. Raadslid Hassan Buyatui verklaart:

“Dat PVV gevaar vormt voor onze samenleving is niet nieuw. De radicale opvattingen van PVV die fundamenteel tegen onze grondwet indruisen, liegen er bepaald niet om! Wie doet zo iets? Een fascist, zonder respect voor onze democratie!”

PVV-raadslid Toon van Dijk noemt NIDA daarop “levensgevaarlijk” en de VVD zegt: “Walgelijk en gevaarlijk. Dit is echt niet oké!”

Het is niet voor het eerst dat NIDA haar ware gezicht laat zien na aanleiding van de terroristische aanvallen in Frankrijk: in Rotterdam riep raadslid Nourdin el Ouali op tot het verwelkomen van radicale islamistische clubs die zich schuldig hebben gemaakt aan de hetze tegen leraar Samuel Paty, die uiteindelijk tot zijn dood leidde.

Verder raakte Hassan Buyatui zelf al eerder in opspraak toen hij zijn god aanriep (“Takbir!”), omdat het college van burgemeester en wethouders in zijn stad was gevallen.