Salafistische smeerlap Arnoud van Doorn stelt “naakte Anne Frank” voor als antwoord op Mohammed-cartoon

In het Franse Montpellier hebben ze een prachtig eerbetoon aan de onthoofde Samuel Paty gehouden: de cartoons waarvoor hij vermoord is werden daar groot op het gebouw van de lokale overheid geprojecteerd. Moslimfanaticus Arnoud van Doorn snapt er – uiteraard! – geen snars van, en eist nu dat ook een naakte Anne Frank te zien zal zijn.

Net als je denkt dat de islamitisch-fundamentalistische neonazi Arnoud van Doorn niet dieper kan zinken, doet dit in- en intrieste Haagse raadslid dat alsnóg. Want waar Fransen de onthoofde Samuel Paty herdenken met het levensgroot projecteren van cartoons die hem zijn leven hebben gekost op een overheidsgebouw in Montpellier, tapt goorlap Arnoud uit een héél ander vaatje.

Hij denkt dat de beelden te zien waren op het gebouw om moslims te treiteren. Een intens domme opmerking, natuurlijk. Het gaat hier niet om of moslims het wel of niet leuk vinden dat mensen die niet hun religie aanhangen deze belachelijk maken: het gaat erom dat dit gewoon mág en niet bestraft wordt met een afgehakt hoofd op straat.

Maar islam-Calimero Van Doorn van de Partij voor de Eenheid – een partij die ooit zelfs nog ISIS heeft verdedigd – vindt het allemaal weer te kwetsend, wil niets weten van een eerbetoon aan een man die onverdiend aan zijn einde is gekomen en haalt er – zoals alle extremistische gekken op een gegeven moment doen – de Tweede Wereldoorlog er maar eens bij. Van Doorn:

“Also not a problem to project a cartoon of a naked Anne Frank onto a government building? Or is “freedom of expression” only allowed if it is to ridicule and hurt Muslims?”

Ja, smeerlap. Anders haal je er even een vermoord meisje uit de Tweede Wereldoorlog bij om je punt te maken dat het kwetsen van moslims zo’n beetje de allergrootste misdaad ter wereld zou zijn. Daarnaast: als die Mohammed uit die Koran zo fantastisch is, dan kan hij heus toch wel tegen een stootje? Dat is iets héél anders dan het onteren van een klein Joods meisje dat door antisemitische misdadigers om het leven is gebracht? U weet wel: het soort mensen dat in 2020 hoogstwaarschijnlijk op de PvdE zou stemmen.