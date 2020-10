Sarcastische Sylvana Simons in de aanval op Jinek-item over biculturele relaties: “Verfrissend!”

De Amsterdamse politica Sylvana Simons is bijzonder kritisch op een Jinek-interviews dat nog niet heeft plaatsgevonden. Het moet gaan over relaties met mensen uit verschillende culturen, en wat de uitdagingen zijn. De reactie van het raadslid druipt van het sarcasme.

Via social media is talkshow Jinek met “SPOED!” op zoek naar “iemand die mij wat kan vertellen over hoe het is om een relatie te hebben met iemand afkomstig uit een andere cultuur.” De redacteur wil weten wat er “leuk” is, welke “valkuilen” er zijn en hoe de feestdagen worden beleefd: “Hoor het graag!”

Iemand die in ieder geval alvast niet geïnteresseerd is in het resultaat van die reportage is BIJ1-lijsttrekker Sylvana Simons. Met het nodige sarcasme laat ze weten: “Verfrissend. Nog nooit over gehoord en gelezen.” Verder denkt Sylvana wel alvast te weten wat er behandeld gaat worden in dat item van de RTL-talkshow:

“Ik vermoed “uitdagingen, ‘prachtige kindjes’, worst en kaas verjaardag versus feestjes, zwarte piet, grappige danwel pijnlijke miscommunicatie, die ene oom en ja: het is waar wat ze zeggen… “

Ook moet het Sylvana van het hart dat zij geen fan is van die genoemde “worst en kaas verjaardag.” Een “trediezie” waar zij geen fan van is, benadrukt de Amsterdamse volksvertegenwoordiger. En dan voornamelijk omdat zij altijd naast racistische schoonfamilieleden werd geparkeerd: “En ik zat echt op één of andere manier naast Die Ene Oom.”

Of Jinek nu afziet van de reportage over biculturele relaties omdat de wokepolitie van BIJ1 deze heeft afgekeurd, is niet bekend. Wij wachten in spanning af!