Sigrid Kaag (D66) duikt voor echte oorzaak moord op Samuel Paty, brabbelt alleen wat over ‘vrijheid voor leraren’

Bij een poging de moord op de Franse docent Samuel Paty te veroordelen slaat D66-lijsttrekker Sigrid Kaag de plank finaal mis. Als een opportunistische sidderaal glibbert ze precies tussen de hete hangijzers door en komt daardoor niet verder dan een uitgekauwde en obligate verklaring.

Nou: ze hadden een steuntje in de rug van Fidan Ekiz nodig, maar daar komt de politiek-correcte horde hoor. Bij het krieken van de dag liet Sigrid Kaag, D66-leider en minister van buitenlandse handel, weten dat zij het ook heus wel erg vindt dat Samuel Paty is onthoofd door een islamitische extremist. Echt hoor, ze deed er zelfs een zouteloze verklaring over uitgaan:

“Vandaag eert Frankrijk Samuel Paty. Hij sprak met leerlingen over hun vrijheden. Het kostte hem zijn leven. Ik hoop dat geen enkele docent zich door deze brute daad beperkt voelt in het vak. De vrijheid van de leraar bewaken we samen. Vandaag eer ik die vrijheid. #jesuisprof”

Politieke commentatoren spreken terecht schande van de opmerking van de D66-lijsttrekker. De rechtse juriste Kim Boon vindt het geprevel over vrijheid veel te vaag: “Hij sprak met leerlingen over de vrijheid van meningsuiting en toonde een spotprent van de profeet Mohammed,” zo peperde zij Kaag in: “Om dit gif uit de samenleving te krijgen moet je wel benoemen waar het fout gaat: bij extremisten die uit naam van de Islam terreuraanslagen plegen.”

Ook Kleis Jager, Frankrijk-correspondent voor Trouw en het FD, vond de tekst ruimschoots onvoldoende: “Als je partij niets van islamkritiek wil weten, dan noem je het een brute daad,” en las haar nog even de les met een Frans spreekwoord over hoe het verkeerd benoemen van zaken de misère van de wereld alleen maar vergroot. Jager kreeg daarin bijval van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. FVD-Statenlid Johan Almekinders vond de woorden zelfs “het relativeren van salafisme.”

We kunnen dus wel vaststellen dat Sigrid Kaag wellicht de eerste vrouwelijke premier van Nederland wil worden, maar beslist niet de eerste D66-wegkijker zal zijn.