Slappe Tweede Kamer zet zichzelf buitenspel: regering kan coronamaatregelen nu eindeloos verlengen, zonder weerwoord

Doordat de Tweede Kamer gisteren verzuimd heeft voor een amendement te stemmen dat de Kamer het laatste woord geeft over verlengen van coronamaatregelen, kan het kabinet-Rutte ze eindeloos verlengen zonder dat de Tweede Kamer daar nog inspraak op heeft. “Zéér zorgwekkend,” aldus de rechtsfilosofe Eva Vlaardingerbroek: “De Kamer wordt feitelijk buitenspel gezet.”

Gisteren had de Tweede Kamer de laatste mogelijkheid om nog wijzigingen aan te brengen aan de coronawet die Rutte en De Jonge graag door het parlement wilden jagen. Die kans werd mondjesmaat opgepakt: zo werd een amendement aangenomen van GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg, dat regelt dat de Tweede Kamer altijd zeggenschap heeft over het invoeren van nieuwe maatregelen.

Maar een ander amendement van de hand van Thierry Baudet en Wybren van Haga werd weggestemd: dat zou regelen dat geldende maatregelen niet eeuwig verlengd kunnen worden door het kabinet, en dat de Tweede Kamer altijd in staat is dat besluit te blokkeren. Maar het mocht niet zo zijn: behalve coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden ook SGP, PvdA en GroenLinks het voorstel weg.

Dat is een grote fout, zo betoogt de aan FVD verwante rechtsfilosofe Eva Vlaardingerbroek: “Het is zéér zorgwekkend dat amendement Van Haga/Baudet waarmee de kamer verlenging van de spoedwet had kunnen blokkeren, door de coalitie is weggestemd,” schrijft ze: “De Kamer wordt feitelijk buitenspel gezet.”

Ze legt uit waarom. Volgens de PhD-kandidate “heeft de Kamer niets te zeggen over de DUUR van de maatregelen. Maatregelen die eenmaal zijn ingevoerd kan de Kamer op geen enkele wijze zelfstandig blokkeren.” Mocht de regering bijvoorbeeld op enig moment besluiten tot het invoeren van een avondklok, dan kan het parlement, na dat aanvankelijk te hebben goedgekeurd, dit niet meer terugdraaien. “Onbeperkt verlengen,” noemt Vlaardingerbroek dat.

Veel valt er voor de Tweede Kamer na het afschieten van het amendement van Baudet en Van Haga, maar wel het aannemen van de coronawet, niet meer aan te doen. De enige hoop is nu de Eerste Kamer, dat ook een kans krijgt om de wetgeving weg te stemmen, of terug te sturen naar De Jonge voor enkele broodnodige wijzigingen. Wellicht ook het terugbrengen van de goede parlementaire gewoonte dat de Tweede Kamer altijd het laatste woord heeft, óók in coronatijd.