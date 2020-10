Smakeloos links barst na Trumps coronabesmetting uit in buldergelach, leedvermaak en doodsverwensingen: ‘LOL!’

Het viel ergens natuurlijk te verwachten, maar ergens blijft het natuurlijk ook enorm teleurstellend: toen vanmorgen het nieuws brak dat president Trump het coronavirus onder de leden had, moesten talloze mensen tóch even van de situatie gebruik maken om te laten weten dat ze erg genoten hebben van het nieuws.

Dat de Amerikaanse president Trump vele politieke vijanden heeft, is overduidelijk en gezien de afgelopen vier jaar eigenlijk ook wel logisch. Maar dat zijn tegenstanders, die hem constant door het slijk halen voor gebrek aan medemenselijkheid, meteen hun maskers laten vallen op het moment dat Trump het potentieel dodelijke coronavirus oploopt? Uh, tja… dan is dan wél weer opmerkelijk.

Zo meende Volkskrant-columniste Heleen Mees te moeten opmerken dat “God bestaat,” nadat Trump bekendmaakte positief te hebben getest. Jasper Schilder, eindredacteur van The Best Social Media, zag meteen aanleiding tot een vreemd gebbetje: “Trump voor het eerst in 4 jaar positief in het nieuws.” Ook vindt een OMT-lid het kennelijk wel de tijd om te speculeren dat Trump komt te overlijden over een maandje, terwijl Volkskrant-journalist Maarten Keulemans daar heel hard om moet lachen: “Lol!”

Behalve gevestigde namen mengen ook onbekende mensen zich in de weinig smaakvolle Trump-bashsessie. Eén iemand vindt het “fascinerend” dat Trump langzaam geen adem meer kan halen, terwijl een ander hoopt dat Thierry Baudet de volgende is die COVID-19 oploopt.

In het buitenland is het al niet veel beter. Daar gaan tweets viral van mensen die Trump een “speedy recovfefe” heeft, ofwel dat dit de zoete wraak is van de onlangs overleden progressieve opperrechter Ruth Bader Ginsburg.

Wat dat betreft kunnen al die lui beter een voorbeeld nemen aan verschillende non-stop Trump-critici die wél in staat bleken een normale tweet neer te pennen. Rachel Maddow (van het linkse tv-netwerk MSNBC): “God bless the president and the first lady. If you pray, please pray for their speedy and complete recovery — and for everyone infected, everywhere.“, de progressieve dominee Jesse Jackson Sr.: “We must all pray for the full recovery of the President& his wife.” En ook de linkse actrice Alyssa Milano: “As someone who has had #COVID19 and still suffers from post-covid syndrome, I can honestly say with all that I am that I wouldn’t wish this virus on my worst enemy.”

Maar het laatste woord is voor Piers Morgan, die Trump constant aanvalt: “Interesting to see those who’ve spent the last few years screaming that Trump’s an uncaring, heartless empathy-devoid b*stard now spewing their gleeful joy that he & his wife have a deadly virus. They’re no better than the man they loathe.“. Zo is dat!