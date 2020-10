Sneu hoor! NPO-zonnekoningen worden op hun salaris gekort

Ze wanen zich al jaren de werkelijke machthebbers van Nederland, maar dat dit in werkelijkheid niet zo is gaan ze binnenkort merken. Op hun bankrekeningen welteverstaan, want de inkomens van de grootste veelverdieners in omroepland worden aan banden gelegd.

In de NPO blijven natuurlijk gigantische bedragen omgaan. Van uw en mijn geld meent men namelijk televisie te moeten maken: onzin, natuurlijk. Maar dit totaal belegen idee van een mediaverdienmodel is zo ingebakken dat het vrijwel onmogelijk is om er weer vanaf te komen. En dus hanteert de regering dan ook niet de sloopkogel, maar de slijptol. Beetje bij beetje wordt die absurde macht van gesubsidieerd Hilversum langzaam teruggebracht naar meer bescheidenere vormen:

“De directeurssalarissen bij de publieke omroep moeten vanaf 2021 verder omlaag. Dat is de inzet van het kabinet, zo blijkt uit een uitgewerkt voorstel in handen van De Telegraaf. Bij de kleinere omroepen zullen enkele bobo’s tot twintig procent van hun salaris moeten inleveren. Presentatoren blijven buiten schot.”

Jammer genoeg wordt alleen niet iedereen even hard in de portemonnee geraakt: BNNVARA of AVROTROS blijven directeuren houden die gewoon hun huidige salaris van twee ton per jaar in hun zak mogen blijven steken.

Toch is deze bezuinigingsronde op de beloningen van de zonnekoningen van Hilversum toch ook vooral een gemiste kans: want waarom zou iemand als NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff eigenlijk niet wat mogen inleveren? Hij gebruikt de ‘neutrale’ NOS om de polarisatie in de samenleving een handje verder te helpen en kraakt alles af dat rechts van het midden is. We zagen dat zelfs gisteren nog, toen hij presentatrice Fidan Ekiz volledig onterecht de mantel uitveegde. Dat soort gedrag is toch eigenlijk ook wel een korting waard, of niet soms?