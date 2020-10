Soft strafrecht wordt nóg beetje softer: jonge winkeldieven krijgen eerst “waarschuwing” voordat politie ze oppakt

Welkom in de pampermaatschappij die ons land anno 2020 is: jongeren die kleine ondernemers beroven krijgen geen strafblad meer, arrestatie of zelfs maar een boete. Nee, vanaf nu krijgen ze een “boete” bij “lichte” vergrijpen zoals dus winkeldiefstal.

In Nederland zijn law and order helemaal op z’n retour ondanks dat de zelfbenoemde law and order-partij VVD al *checkt aantekeningen* meer dan tien jaar onafgebroken aan de macht is hier. Waar het uit blijkt? Nou, uit het feit dat de politie minder criminelen gaat arresteren. Echt waar, want gearresteerd worden is zo ontzettend traumatisch en zo zielig – voor degene die het strafrecht met beide voeten overtreedt, welteverstaan. Eigenlijk, zo luidt de inmiddels welbekende conclusie, is de échte slachtoffer eigenlijk de dader.

En die hoeft oom agent dus minder te vrezen. Je mag dus best een winkel beroven als je maar jong genoeg bent en zoiets nog niet eerder gedaan hebt. Kan de beste overkomen, toch, dat je een winkelier allerlei dure spullen ontfutselt? Een waarschuwing is dan genoeg, kennelijk:

“Jongeren die zich voor het eerst schuldig maken aan een licht vergrijp, zoals een winkeldiefstal, hoeven voortaan niet meer mee naar het politiebureau. In een landelijke proef krijgen deze jongeren voortaan eerst een mondelinge waarschuwing. Het aanhouden en vasthouden van een minderjarige kan grote impact hebben op zowel het kind als de ouders, stellen eerdere onderzoeken, waaronder die van de Kinderombudsman. Het wordt als buitenproportioneel ervaren en heeft soms psychische gevolgen voor de minderjarige.”

Dit in acht nemende: we kunnen ons land wel omdopen in IJsbolletjesland. We lijken namelijk allemaal wel soft geworden met z’n allen. Knetter!