Stalinistisch GroenLinks gooit GL-raadslid uit de partij, omdat ze kritiek had op gifvatenvervuilende GL-wethouder

GroenLinks heeft haar communistische wortels nog altijd niet volledig achter zich gelaten, zo blijkt vandaag maar weer eens na een schandalige gang van zaken in Doetinchem. Daar wordt een raadslid uit de partij gezet, omdat ze kritiek had op gigantische bodemvervuiling in de gemeente. De politiek verantwoordelijke? De wethouder van milieu, ook van GroenLinks…

Niet veel mensen herinneren het zich actief, maar GroenLinks is een fusiepartij die ontstond nadat in de jaren ’80 alle links actiepartijtjes langzaam uit de Kamer gedreven werden. Ze bundelden hun krachten in een nieuwe partij. Eén van de partijen die opging in de beweging die nu door Jesse Klaver wordt geleid, was de Communistische Partij Nederland. Het communisme kenmerkt zich door een weerstand tegen democratie, corruptie van de macht welhaast tot religie uitroepen en iedereen die kritiek heeft richting goelag of Stasi-gevangenis sturen.

Die houding leeft nog altijd bij de GroenLinks-afdeling in Doetinchem, waar raadslid Karen Kamps een gigantisch schandaal op het spoor was: 1 miljoen liter giftig blusschuim lekt de bodem in, en contamineert zo het grondwater. Kamps noemt dat terecht dan ook “een groot milieuschandaal.” De gemeente weigert de lekkende vaten echter op te ruimen, en dat brengt GroenLinks in een lastig parket: de verantwoordelijke wethouder is óók van GroenLinks. Awkward! Maar Kamps laat zich niet kennen en wil desalniettemin actie.

GroenLinks Doetinchem wil óók actie. Maar dan tegen Kamps, omdat ze een partijgenoot aanvalt. De ruzie ontspoort volledig:

“Karen Kamps, fractievoorzitter GroenLinks Doetinchem, deed haar mond open over de 1.300 lekkende gifvaten met oud blusschuim. Gisteravond deed ze haar verhaal in De Monitor. Nu – nog geen dag later – wordt ze haar partij uitgezet.”

Tot zover dus de idealen van GroenLinks, hè. Want ja, zorgen voor het milieu is belangrijk. Maar als je met je groene verhalen bent doorgedrongen tot het lokale bestuur, dan niet meer. Dan is alleen de macht nog maar belangrijk.

Ongehoord. Lenin strijkt met z’n gebalsemde vingers tevreden over z’n baard.