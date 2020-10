Stekeblinde faalhaas Hugo de Jonge negeert totale zorgmeltdown: ‘Extra maatregelen zijn nu niet nodig!’

De gevreesde lockdown lijkt er niet aan te komen. Voorafgaand aan de wekelijkse kabinetsvergadering wuifde Hugo de Jonge, die al maanden een potje maakt van het coronabeleid, alvast het idee weg dat de coronamaatregelen strenger worden gemaakt. Dat is allemaal niet nodig, aldus de minister van een gezondheidszorgssysteem dat momenteel zo rond de 10.000 gevallen per dag te verwerken krijgt en door de hoeven lijkt te zullen zakken.

Het is uiterst zeldzaam dat een minister voor zorg degene is die de zorgsector onderuithaalt in plaats van beschermt, maar vanochtend op het Binnenhof gebeurde het dus écht. Vlak voor de wekelijkse vergadering van het kabinet stond Hugo de Jonge de pers te woord, en verklaarde er plechtig dat nieuwe maatregelen voorlopig niet zullen worden afgekondigd. Dat is niet nodig, omdat de besmettingen nu langzaam achteruit aan het kachelen zijn, meent hij:

“De cijfers laten volgens De Jonge een afvlakking zien. Het kabinet waarschuwde eerder dat bij een verdere stijging van het aantal positieve tests per dag, een verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zou zijn. “Dat lijkt niet het geval te zijn,” aldus de bewindsman.”

Een ongelooflijk domme opmerking. Want ja, wellicht zit die trage achteruitgang van besmettingen er nu eindelijk in. Maar de piek in besmettingen wordt opgevolgd door de piek in ziekenhuis- en IC-opnames. En daar dreigt het nu volkomen mis te gaan. Het woord “zorginfarct” is inmiddels al gevallen:

“Uit een flitspeiling van de beroepsvereniging (met 13.000 respondenten binnen anderhalve dag) blijkt volgens de V&VN dat 85 procent van de verpleegkundigen wil dat er nu strengere coronamaatregelen worden genomen. “We stevenen af op een zorginfarct: een situatie waarin zorg op grote schaal niet meer, of met onvoldoende kwaliteit kan worden geleverd. Hoe langer u wacht met het treffen van adequate maatregelen, hoe groter het infarct zal zijn en hoe dieper de effecten op de lange termijn”, aldus de brandbrief.”

Het is simpel: we kunnen ons geen kabinetskoers permitteren die aanstuurt op een R (verspreidingscijfer) van 0,9. De ziekenhuizen staat het water aan de lippen, en gewoon alles bij het – weliswaar “nieuwe normale” – oude laten is eigenlijk niet verantwoord te noemen.

Dus als over een paar weken de hele Nederlandse gezondheidszorg implodeert, weten we aan welke op z’n handen zittende minister we dat te danken hebben. Aan die man die afkoerst op 13 schamele zeteltjes voor z’n tanende partijtje, inderdaad. Maar voor die tijd de Nederlandse coronarespons nog wel even in het honderd mag sturen.