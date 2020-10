Stop het magische denken over het corona-vaccin als de “heilige graal” tegen de COVID-pandemie!

Nederland lijkt nog altijd te denken dat de coronapandemie straks in één klap voorbij is als de vaccins van de band rollen. Het is een catastrofale vorm van wensdenken, die alleen maar in een gigantische teleurstelling kan uitmonden.

Vandaag publiceerde De Telegraaf een artikel over de naderende periode waarin de coronavaccins worden toegelaten op de markt. Het stuk gaat over een scifi-achtig draaiboek voor supersnelle vaccinatie, maar het bevatte ook deze passage:

“De huidige beperkende maatregelen worden door het kabinet steevast gerechtvaardigd met de bezwering ’zolang er geen vaccin is…’ In Den Haag is een werkend vaccin de heilige graal die het land uit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog moet helpen en terug moet brengen naar normaal.”

Het artikel toont aan dat de verwachtingen over het coronavaccin (“heilige graal”) veel te overspannen zijn. Dat komt niet door complotdenkers: ook ik heb een broertje dood aan antivaxxers en de Viruswaarheidkul die ze verkondigen. Het coronavaccin heeft niets te maken met 5G, Bill Gates, mind control of overheden die de macht willen grijpen. Totale verzinsels, zijn dat.

Maar toch is er reden tot zorg. De eerste coronavaccins zullen namelijk geen effect tonen van 90%+ effectiviteit op de ingeënte bevolking. Concreet betekent dat dat grote delen van het land nog altijd vatbaar blijven voor COVID-19, zelfs mét vaccin.

Alle grote vaccinbouwers hebben de lat echter aanzienlijk lager gelegd, en mikken op een effectiviteit ergens tussen de 50% en 70%. Dat houdt kortgezegd in dat een vaccin dus hooguit een stap is om de coronapandemie op te lossen, maar niet zaligmakend is. Andere maatregelen zullen ook met vaccin nog een hele tijd nodig blijven.

Daarnaast is er een logistiek probleem: heel Nederland in één week inenten is heel lastig: er zijn gewoon niet genoeg doses van de vaccins beschikbaar daarvoor. Alle landen proberen ze te bemachtigen: er zijn extreem veel kapers op de kust. Daarbij komt ook nog dat van het vaccin je in bijna alle gevallen twee doses nodig hebt voor het opbouwen van immuniteit. Dat verdubbelt de vraag.

Dit alles overziend weten we dus nu al dat er geen punt zal zijn, ergens deze winter of van het voorjaar dat er inééns vaccins zijn en de pandemie dus ook inééns afgelopen is. De realiteit is vermoedelijk een stuk soberder: we mogen waarschijnlijk van geluk spreken als tegen april 2021 zo’n 25% van de bevolking is ingeënt.

Toegegeven: dat is een achterkant-van-een-bierviltje-schatting. Maar ga het zelf maar na: een vaccin is een ingewikkeld product: er zit een limiet aan hoe snel ze van de band kunnen rollen. 35 miljoen doses in één week gedistribueerd? Volstrekt uitgesloten.

Dus om een lang verhaal kort te maken: stop met coronavaccins beschouwen als de “heilige graal”. Die verwachting is vrijwel zeker overtrokken. Het is één van de vele maatregelen die genomen moet worden tegen het virus, zeker, maar absoluut niet het enige. Permanente ophoging beddencapaciteit in ziekenhuizen, is een ander. En voorlopig die ellendige mondkapjes ook nog, ja. Het is niet anders.

Stelt u zich er dus maar alvast op in: dit duurt nog wel even – óók met dat “heilige” vaccin.

Dit artikel verscheen eerder in een verkorte versie als Twitterdraadje.