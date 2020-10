Sylvana onder vuur! Nabestaanden pikken door politieke diva gedane suggestie van racisme niet: ‘Misselijkmakend!’

Sylvana Simons ligt onder vuur bij nabestaanden van een verdronken jongen van 17 jaar oud. De BIJ1-politica vond het namelijk nodig om te suggereren – zonder bewijs – dat de zaak van deze jongen wegens zijn huidskleur onvoldoende politie-aandacht heeft gekregen. De familie van de jongen noemt het “misselijkmakend.”

Het is duidelijk dat Sylvana Simons nog niet zo lang meedraait in de politiek. Ze heeft namelijk een nogal domme fout gemaakt: gebruik nóóit details uit moord- en doodslagzaken als de nabestaanden een totaal andere lezing hebben dan jij. Dat heeft de Amsterdamse volksvertegenwoordigster niet gedaan met de zaak rondom de in 2018 verdronken Orlando Boldewijn. In haar drift zo snel mogelijk een Nederlandse ‘George Floyd’ te vinden, suggereerde Sylvana namelijk dat de zaak van deze jongen onvoldoende voorrang van de politie had gekregen, vanwege de huidskleur van de verdronken tiener.

Complete quatsch en bovendien erg kwetsend, oordelen de nabestaanden van de jongen. En misschien nog erger: Sylvana heeft nog altijd geen excuses gemaakt voor die feitvrije vergelijking waarbij ze een rouwende familie haar politieke project mee insleepte. Dat nemen Orlando’s nabestaanden haar érg kwalijk. Hun advocaat meldt:

“Sylvana Simons suggereerde in het onderzoek naar de vermissing van Orlando Boldewijn dat er sprake zou zijn geweest van racisme waardoor politie en media onvoldoende aandacht aan de zaak gaven. De nabestaanden vinden dat nog altijd een misselijkmakende suggestie. Ondanks dat al enige tijd publiekelijk bekend is dat er geen enkele vorm van racisme heeft gespeeld in de beoordeling van de vermissing van Orlando, heeft Sylvana Simons nog altijd geen afstand genomen van haar walgelijke suggestie. Dit vreet nog elke dag aan de nabestaanden.”

Wie naar de feiten van de zaak kijkt, ziet dat het ook gewoon niet klopt dat de politie deze zaak slechts met grote tegenzin zou hebben aangepakt. Het is inmiddels twee jaar geleden dat Orlando verdronk, en de verdachte in de zaak – die de jongen weigerde te redden – zit al enige tijd in de gevangenis, veroordeeld en wel. Ja, het hoger beroep loopt nog, maar dat is geen unicum twee jaar na het delict.

Kortom, Sylvana, strijd tegen racisme zoveel je wilt. Maar span geen families van verdronken jongeren tegen hun zin voor je karretje. Kom maar voor de dag met die excuses.