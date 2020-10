Sylvana Simons keert zich tegen grijze pieten: “Onwil om afscheid te nemen van een racistische karikatuur!”

Een poging om eindelijk eens vrede te stichten in het Zwartepietendebat wordt door het anti-Pietenkamp resoluut van de hand gewezen. Ook de grijze pieten zijn nog altijd een “racistische karikatuur,” zo meent nu ook BIJ1-partijleider Sylvana Simons.

Met de hulp van de coronacrisis en moegestreden autoriteiten leek er dit jaar eindelijk eens wat schot te zitten in het afsluiten van de culture wars rondom Zwarte Piet. Sommige gemeenten voerden de roetveegpiet in, maar anderen – zoals Leeuwarden en Eindhoven – vonden hun heil in de grijze piet. Nergens ter wereld zijn de mensen grijs, dus racistisch kan dat nooit zijn. Zou je zeggen.

Daar lijkt in radicaal-linkse kringen flink anders over gedacht te worden. “De grijze pieten zijn wat mij betreft exemplarisch voor de onwil om afscheid te nemen van een racistische karikatuur,” laat Zwarte Pieten-tegenstander van het eerste uur Sylvana Simons deze week optekenen: “Maar doe alsjeblieft niet alsof.”

De politiek leider van BIJ1 citeert daarbij ook Jerry Afriyie, die geen officieel deel uitmaakt van de beweging maar wel prijzen krijgt van de organisatie. “We kijken dwars door de bullshit heen,” schrijft hij: “De mogelijkheden die mensen aangrijpen om een racistisch feest in stand te houden toont aan dat men het uitbannen van racisme niet serieus neemt.”

Opiniemaker Jan Dijkgraaf denkt er echter zeer het zijne van. Als je het hem vraagt, heeft de afwijzing van het grijzepietencompromis maar te maken met één ding: “Poen,” zo proclameert hij: “Als jullie grijs gaan claimen, zal iedereen doorhebben dat het helemaal niet ging om dat zogenaamde ‘institutioneel racisme’, maar om iets heel anders.”