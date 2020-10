Sylvana Simons pakt anti-corona refo-dominee aan die mekkerde over multiculturele samenleving: ‘Nee maar dan!’

BIJ1-partijleider Sylvana Simons is niet erg te spreken over dominee Arie Huijser, die afgelopen zondag voor een volgepakte gereformeerde kerk opriep tot het negeren van de ‘dertig kerkgangers’-richtlijn, maar ook de multiculturele samenleving aanviel. Huijser kroop terug, maar Sylvana vindt dat niet geloofwaardig.

Wie de laatste dagen op Twitter heeft rondgehangen heeft het niet kunnen missen: beelden van een preek die de gereformeerde dominee Arie Huijser hield voor een kerk afgelopen zondag, en waarin hij opriep tot verzet tegen strengere coronaregels voor kerken. We moeten het kerkbezoek niet “offeren op het altaar van de multiculturele samenleving,” deelde Huijser mee. Een nogal opmerkelijke tekst, want die multiculturele samenleving heeft niets te maken met COVID-19.

In een telefoongesprek dat Huijser na z’n nieuwe internetroem voerde met een journalist van het Nederlands Dagblad nam de geestelijke zijn woorden terug. “Hij corrigeerde zijn “multiculturele samenleving”, want had willen zeggen: het gelijkheidsdenken in de samenleving,” aldus de ND-scribent aan de andere kant van de lijn.

Die verbetering ging er echter niet zo goed in bij BIJ1-partijleider Sylvana Simons, wiens politieke levenswerk bestaat uit het bewaken en uitbouwen van de multiculturele samenleving. Ze geloofde er helemaal niets van dat Huijser nu op z’n rasse schreden terugkeert, en laat de gereformeerde prediker dat dan ook weten in een met sarcasme doordrenkte tweet:

“Ooooh, nee maar dan… “….verkwanseld aan het gelijkheidsdenken”. Klinkt véél beter. En begrijpelijk dat je dan per ongeluk over de multiculturele samenleving begint. Die zanikt ook de hele tijd over gelijk(waardig)heid.

Nouja, vooral de multiculturelen dan hè.”

Nee, goede vrienden zullen Sylvana en Arie wel niet meer worden…