Sylvana Simons vreest naderende genocide op ‘bruine en zwarte mensen’: ‘De xenofobe stigmatisering is ingezet!’

We zijn op weg naar een “dat nooit meer”, aldus de ietwat cryptische boodschap van Sylvana vanochtend op social media. Ze vergelijkt de haat tegen Joden aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog met de gevoelens die nu zouden leven over “bruine en zwarte” Nederlanders, en vreest een aanstaande volkerenmoord.

Met een oud krantenbericht dat stamt uit 1942 probeert BIJ1-lijsttrekker Sylvana Simons de aandacht te vestigen op een probleem zoals zij dat in het hedendaagse Nederland ziet. Het artikel, dat is gepubliceerd in de januari-editie van het antisemitische roddelblad De misthoorn, bericht over “misdadigers bij uitstek”, en bedoelt daarmee de joden.

Enkele statistieken uit het nazitijdschrift zouden moeten bewijzen dat joden de meest criminele bevolkingsgroep van Nederland waren en dus – zo is de conclusie dat in het hele propagandistische tijdschrift te lezen valt – terecht dat onder de nazi’s de jodenvervolging is ingezet. “De Führer ons ten voorbeeld,” zo luidt de conclusie elders in het blad.

Sylvana denkt vandaag dat de teksten uit 1942 zo opnieuw gepubliceerd hadden kunnen worden, maar dan niet over joden maar over bruine en zwarte mensen. Ze haalt de belofte van na de oorlog aan (“dat nooit meer”), en denkt dat deze aan het vervagen is. Wellicht komt er zelfs weer een grootschalige genocide aan, zo speculeert ze:

““Opdat we nooit vergeten”…

hoe xenofobe stigmatisering is ingezet op weg naar “dat nooit meer”… tenzij het dit keer over bruine en zwarte mensen gaat.”