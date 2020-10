Thierry Baudet: ‘Trump gaat volgende week zeker winnen, de peilingen zitten er weer naast!’

FVD-voorman Thierry Baudet heeft zijn blik geworpen op de Amerikaanse presidentsverkiezingen, en weet inmiddels genoeg: Trump gaat volgende week gewoon een tweede termijn in de wacht slepen. De peilingen zitten er – wederom – naast, aldus de Nederlandse oppositieleider.

De Amerikaanse president Donald Trump gaat volgende week zijn Democratische uitdager Joe Biden van het Witte Huis afhouden, zo voorspelt FVD-leider Thierry Baudet vandaag op zijn Facebookprofiel.

Baudet blikt terug op een politieke avond die in oktober 2016 plaatsvond in Amsterdam. Eén van de vragen was toen of de opvolger van Barack Obama Hillary Clinton of Donald Trump zou heten. Als enige lid van het panel voorspelde Baudet correct dat de winst zo’n twee weken later naar Trump zou gaan.

Het Kamerlid denkt terug aan het evenement… én kijkt vooruit naar de verkiezingen die over exact één week gehouden worden:

“Vandaag precies 4 jaar geleden: ik voorspelde als enige dat Trump zou gaan winnen. Volgende week herverkiezing. Ook nu zullen de peilingen ernaast zitten. Trump gaat zeker winnen!”

De peilingen, waar Baudet dus over zegt dat hij er niet in gelooft, geven al maanden aan dat Joe Biden de presidentsverkiezingen gaat winnen – wellicht zelfs op z’n sloffen. De beroemde peilingsanalist Nate Silver (FiveThirtyEight) schreef gisteren: “Hoewel het zeker mogelijk is dat Trump zou kunnen winnen, zijn de meeste theorieën daarover gebaseerd op dubieus bewijs,” meent Silver. Hij schat de kans dat Trump volgende week met de winst aan de haal gaat – en Thierry Baudet dus wederom gelijk heeft – in op tussen de tien en vijftien procent. Desalniettemin “de moeite waard om serieus te nemen,” aldus de Amerikaanse peilexpert.