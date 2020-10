Toch uiteindelijk maar wel hè? Frankrijk gooit radicale moskee die Samuel Paty doodwenste op slot

Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. Maar goed, fijn dat het toch eindelijk gebeurt: de moskee die de radicale ideeën van de moordenaar van leraar Samuel Paty verspreidde wordt gesloten door de nationale overheid.

De Fransen zijn niet zo blij dat hun land wéér bekend is komen te staan als de ground zero van islamitische terreuraanslagen na de brute onthoofding van geschiedenisdocent Samuel Paty. Maar anders dan Nederlanders, die eerst nog even eindeloos gaan vergaderen over zo’n issue, grijpen ze nu gewoon hard in in plaats van de zoveelste onderzoekscommissie op te tuigen.

En dat pakt nadelig uit voor lui die min of meer medeplichtig zijn geweest aan de onthoofding van de man die enkele tekeningetjes liet zien van de meneer die naar verluid de islam oprichtte zo ergens in de vroege Middeleeuwen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken begint met het sluiten van de moskee van waar de koppensneller banden mee had:

“Le ministre de l’Intérieur, invité du JT de 20h de TF1, a annoncé la fermeture de la mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis. Gérald Darmanin est revenu sur l’assassinat d’un professeur d’histoire-géographie, Samuel Paty, décapité vendredi près du collège de Conflans-saint-Honorine où il enseignait. Son assaillant, Abdoullakh Anzorov, a été tué de neuf balles par des policiers.”

Dat is niet zielig voor alle vrome en vredelievende moslims die bij dat gebedshuis ook hun spirituele fix wilden halen, want deze club is zo fout als het maar zijn kan: de moskee van Patin en Seine-Saint-Denis deed aan propaganda over Paty en zelfs het adres van de onschuldige leraar, waarmee de man in feite vogelvrij verklaard werd. De kans is bijzonder groot dat dit de plek is waar de moordenaar heeft geleerd over Paty en bedacht heeft hem te vermoorden.

Good riddance, dus, die haatmoskee. Maar dit had natuurlijk al veel eerder gebeurd moeten zijn – wellicht dat de geschiedenisdocent dan nog gewoon geleefd had.