Tunahan Kuzu na aanslag van Hitlergroet-Fransman: ‘Waar zijn Geert Wilders en zijn extreemrechtse aanhang nu?!?’

DENK-voorman Tunahan Kuzu wil verhaal halen bij zijn mede-oppositieleider Geert Wilders. De PVV’er heeft zich namelijk niet duidelijk genoeg gedistantieerd van een aanslag van een rechtsextremist in de Franse stad Avignon. Het Kamerlid eist dat Wilders en zijn “rechtsextremistische” fans de aanval veroordelen.

Gisteren was een bloederige dag in Frankrijk: behalve in Nice werd ook in Avignon een terroristische aanval uitgevoerd. Maar anders dan in de kerk van de badplaats vielen er in het stadje daar ter noordwesten van geen dodelijke slachtoffers, behalve dan de messenzwaaier zelf – die omkwam door politiekogels.

Eind goed, al goed, dus in Avignon maar DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu is er niet tevreden mee. De door een radicale islamist uitgevoerde aanval in Nice kreeg heel veel aandacht, ook van PVV-leider Wilders, maar de mislukte messentrekkerij in Avignon veel minder. Kuzu vindt dat onterecht en eist dat Geert Wilders en “zijn extreemrechtse aanhang” er scherp afstand van nemen:

“Waar is Geert Wilders nu? Waar is zijn extreemrechtse aanhang nu? Waar zijn al die twitterextremisten om dit te veroordelen? Is dit ook de schuld van de islam, zoals overdag velen stelden?”

Kuzu zegt zelf ‘ook maar iets af te willen doen aan de ernst’ van de Nice-aanval, maar wie zijn Facebookprofiel bekijkt ziet een hoop zaken voorbijkomen – pedofilie, de oorlog in Armenië, en voetballende Marokkaanse Nederlanders. Maar de aanslag in Nice waar Kuzu niets aan af wil doen?

Geen woord.