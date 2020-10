Twitter censureert rechtse ondernemer Erik de Vlieger weg van platform

De bekende rechtse twitteraar Erik de Vlieger, bekend van zijn vastgoedprojecten in Portugal, is vannacht door Twitter geband. De Vlieger was een geverifieerde gebruiker met een felbegeerd blauw vinkje – maar dat weerhield de techgigant uit Silicon Valley er niet van om de man rigoureus te blokkeren.

“GOOOOEEEDE MORGEN NEDERLAND,” zo begon de bekende rechtse vastgoedondernemer vannacht rond één uur een tweet vanaf een zogeheten backupaccount. Zijn geverifieerde en bekende account was even daarvoor permanent geblokkeerd door Twitter: “Ik ben uitgeschakeld en moet helemaal opnieuw beginnen,” voegde hij eraan toe: “Story of my life.”

Zijn bekende en geverifieerde account @EWdeVlieger is ondertussen niet meer bruikbaar. Wie erheen surft krijgt te lezen dat Erik kennelijk ‘in strijd met de Twitter-regels’ heeft gehandeld en Twitter dus het account heeft opgeschort.

De Vlieger, die vakantieparken in Portugal exploiteert, lijkt niet al teveel wrok te koesteren jegens het platform en zich bij de beslissing neer te leggen. Die lijkt te zijn genomen nadat De Vlieger afgelopen nacht zijn naam en profielfoto veranderde in die van president Trump. In de nacht waarop het tweede en laatste Amerikaanse verkiezingsdebat werd uitgezonden, was dat kennelijk een doodzonde. Veel voormalige volgers van de ondernemer vinden het jammer dat Twitter kennelijk over een niet al te groot gevoel van humor beschikt.

Behalve zijn opmerkingen over ondernemen staat De Vlieger bekend als een zeer rechtse volger van de politiek. Zijn opvattingen zijn vaak zeer pro-Trump en pro-Wilders. Het werpt de vraag of of er niet ook een politieke reden was voor het opschorten van het Twitter-account van de mediterrane vastgoedbaas. De Vlieger accepteert de ban zelf wel: “Ik hoop dat jullie me helpen zodat ik weer een groot account op kan bouwen,” en niet te vergeten: “En lachen natuurlijk, veel lachen.” Maar dan vanaf nu wél zondere blauw vinkje.