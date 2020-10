Veilig benoemde burgemeester burgemeester: Hmm, ja, misschien toch maar gaan voor gekozen burgemeester!

Het is werkelijk waar niet te filmen: Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, is veilig en wel benoemd tot eerste burger van de hoofdstad. En nu ineens draait de GroenLinks-politica en wil ze gekozen burgemeesters.

Jarenlang maakte Femke Halsema deel uit van de Tweede Kamer. In goede en in slechte tijden vertegenwoordigde ze GroenLinks en het bijbehorende standpunt over gekozen burgemeesters: niet nodig, laat de elite in de achterkamertjes maar konkelefoezen over wie de leiding heeft in de Nederlandse gemeenten. Genoeg initiatieven gedurende haar parlementaire loopbaan om aan te haken bij het invoeren van de gekozen burgemeester, maar Halsema gaf nooit thuis.

En nu? Nu Femke Halsema inmiddels zelf zo’n door de Kroon benoemde burgemeester is, keert ze terug op haar schreden. Toch maar wel een gekozen burgemeester, wellicht:

“Burgemeester Halsema is veranderd van mening over een gekozen burgemeester. Ze denkt dat het best een goed idee kan zijn dat de Amsterdammers zelf op de kandidaten stemmen. Op de vraag of de volgende burgemeester gekozen zou moeten worden, zegt Halsema in een interview in de podcast Damsko:’ Ik was hier vroeger als Kamerlid geen voorstander van omdat het een beautycontest zou worden. Maar ik merk dat ik daar langzaam maar zeker in verschuif. Ik denk dat het voor een burgemeester ook goed kan zijn om een eigen mandaat te hebben.'”

Enige kans om dit in de praktijk te brengen heeft Halsema echter allang aan zich voorbij laten gaan toen ze in 2010 de Tweede Kamer verliet. Wat hebben we dus aan deze draai? Vrij weinig. Halsema gaat er domweg niet meer over, noch in haar partij, noch in de Tweede Kamer. Had dit zo’n jaar of vijftien geleden ingezet!

Maar goed, alle zure en vinnige opmerkingen daargelaten, is de elfder ure bekering van Halsema tot het kamp van de gekozen burgemeester natuurlijk een goede zet. Alleen jammer dat we er dus niks meer voor kunnen kopen.