Verrassing! Behalve tuigrapper blijkt Gideon Everduim (DENK) ook tuigpoliticus: altijd afwezig spookstatenlid

Het lijkt er weer eens op dat DENK de selectieprocedure voor politieke kandidaten niet op orde heeft. Want de partij wordt in Noord-Holland vertegenwoordigd door een mislukte rapper die kennelijk zijn zitten heeft gezet op het tevens laten mislukken van zijn politieke carrière.

Eigenlijk geen nieuws, want hé zo rolt die partij nu eenmaal, maar DENK maakt er weer eens een soepzooitje van. Ditmaal in de provincie Noord-Holland waar de voormalige rapper Gideon Everduim nu de partij moet vertegenwoordigen de Provinciale Staten. En – oh boy! – wat maakt deze voormalige snelprater-op-muziek er een puinhoop van in zijn nieuwe functie. Of aanstaande voormalige functie, natuurlijk, want zo kan het natuurlijk niet langer:

“De Amsterdamse rapper Gideon Everduim, die namens Denk volksvertegenwoordiger in de Provinciale Staten van Noord-Holland is, blijkt nagenoeg nooit aanwezig te zijn bij vergaderingen. Het spookstatenlid was bovendien ook voor de partij onbereikbaar, blijkt uit een reactie van het bestuur. De griffie van de Staten in Noord-Holland zette op verzoek van De Telegraaf op een rijtje hoe vaak de fractie van Denk aanwezig was. Uit het overzicht komt naar voren dat Everduim van de twintig presidiumbijeenkomsten maar liefst zestien keer afwezig was. Van de zestien Provinciale Statenvergadering was hij slechts zeven keer volledig aanwezig en twee keer woonde hij een deel van de vergadering bij. Bij de commissie Ruimte Wonen en Klimaat kwam Everduim nooit opdagen en ook de vergaderingen over Mobiliteit en Bereikbaarheid liet hij steevast schieten.”

Onverantwoordelijk van Everduim, natuurlijk. Maar minstens zo onverantwoordelijk van DENK om in lui die een beetje over beats kunnen rijmen meteen gedroomde volksvertegenwoordigers te zien. Zogezien heeft de partij van Kuzu en Azarkan de onheil allemaal wel een beetje aan zichzelf te danken.

Het is dan ook niet voor het eerst dat de aanrommelende Statenleden van DENK in opspraak komen. Vorige week nog vertrok het Utrechtse statenlid Hanane Bittich bij de partij, en nam haar zetel mee. Ook zij bleek inhoudelijk vederlicht te zijn en haar plaats in het Statenhuis nauwelijks in te nemen, maar weigerde toch om haar zetel terug te geven aan de partij.