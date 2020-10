“Verrassing!” Femke Halsema blijkt er op los gelogen te hebben over de Dam-demonstratie van 1 juni

Nou, wat zijn we weer eens allemaal ontzettend verrast. Want die aardige mevrouw Halsema die zo leuk en aardig dat progressieve stadje Amsterdam bestuurt blijkt achter de schermen gewoon een keiharde jokkebrok te zijn die vooral haar eigen hachje wil redden, en daarbij best bereid is over lijken te gaan. Zoals die van het OM, bijvoorbeeld.

Het is in Amsterdam één grote shitshow, om het maar eens weinig parlementair te zeggen. Dat is het natuurlijk al jaren, maar sinds burgemeester Femke Halsema aan het roer van de hoofdstad staat, is het er zeker niet beter op geworden. Het blijkt wel weer uit appverkeer dat De Telegraaf via de wet openbaar bestuur (WOB) boven tafel heeft weten te krijgen.

Want Halsema beweert dat de beslissing om de grote Dam-demonstratie van 1 juni wegens de gewelddadige dood van de Amerikaan George Floyd gewoon te laten doorgaan volledig is genomen in samenspraak met het Openbaar Ministerie. Maar lo and behold! Daar klopt dus gewoon geen ene jota van:

“In een andere app waarin burgemeester Halsema, politiecommissaris Frank Paauw en voormalig hoofdofficier Jeroen Steenbrink zitting hebben, wordt die lezing – een dag na de demonstratie – nog eens bevestigd. „Voor het OM is daarbij van belang dat wij bij het besluit gisteren niet zijn betrokken, waar in de communicatie wel wordt gesteld dat het een driehoeksbesluit is.” Die verklaringen van het OM staan op gespannen voet met wat de hoogste veiligheidsambtenaar van Halsema opdroeg te vertellen aan De Telegraaf, die eerder al vragen stelde over de betrokkenheid van de hoofdofficier van justitie in het besluit niet op te treden tegen strafrechtelijke overtredingen.”

De krant (die door deze affaire de bijnaam “De T.” heeft gekregen, dankzij de immer vindingrijke minister Grapperhaus), zegt ook dat de gemeenteraad “zand in de ogen” gestrooid heeft gekregen door bewust onjuist geïnformeerd te zijn, en dat ambtenaren van de politie en de gemeente Amsterdam hebben gesteggeld over verklaringen toen de affaire landelijk nieuws is geworden. De werknemers van burgemeester Halsema komen in aanvaring met de politie, omdat zij mede namens hen incorrecte informatie hebben verstrekt.

Nou, Amsterdamse gemeenteraad… Pak die jokkende tiran maar eens aan!