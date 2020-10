Video! DENK-sul Kuzu valt Westerse vrijheden aan, huilt om Charlie Hebdo-cartoons: ‘Zeer ongepast, erg onsmaakvol!’

Tunahan Kuzu heeft volstrekt voorspelbaar zichzelf gisteravond ingedeeld in het kamp dat de vrijheid van meningsuiting niet snapt en vindt dat satire “ongepast” en “onsmakelijk” is.

Ik vraag het mij af: ‘willen wij een samenleving waarin het normaal is om elkaar tot op het bot te beledigen? Of willen wij een samenleving dat getuigt van kracht als we respectvol met elkaar omgaan?’ Mijn reactie op de cartoon van #CharlieHebdo #VrijheidVanMeningsuiting pic.twitter.com/KjUbirvm4T — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) October 28, 2020

Eigenlijk is het een regelrechte schande: Tunahan Kuzu is al acht jaar Kamerlid en wil in ieder geval nog vier jaar door. En dat terwijl deze afvallige PvdA’er gewoon geen snars snapt van wat de vrijheid van meningsuiting betekent. Ook heeft hij in zijn tijd in Den Haag nog altijd geen eelt op zijn ziel gekweekt en is hij beledigd door wat tekeningetjes in een Frans tijdschrift, en vindt hij dat de wereld gevrijwaard moet worden van beledigingen.

In een tweet die gisteravond verscheen sprak de voormalige DENK-voorman tot Nederland, en liet blijken een nog veel kleiner incasseringsvermogen te hebben dan de toch al kleinzerige Donald Trump. Kuzu vond het namelijk niet kunnen dat miljoenen moslims beledigd werden door een spotprent – al honderden jaren een vast onderdeel van de Westerse cultuur – en al helemaal niet dat dit blijkbaar kon wegens de geldende vrijheid van meningsuiting.

Het DENK-Kamerlid vond de spotprenten van de islamitische profeet Mohammed “zeer ongepast en erg onsmaakvol“, en: “Die vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je één miljoen moslims in Nederland, en anderhalf miljard moslims wereldwijd, tot op het bot moet willen kwetsen.”

Let wel: door een tekeningetje in een tijdschrift, hè? Zijn die één miljard gelovigen dan werkelijk zo snel op hun teentjes getrapt dat ze daardoor tot in het diepste van hun ziel geraakt zijn? Dat zal toch zeker niet?

Misschien eens volwassen worden en niet de hele tijd mensen die niet in je religie geloven de maat nemen. Of leren schouderophalen als er een tekening verschijnt die je niet zo mooi vindt. Weet je: misschien is dat nog een veel betere oplossing dan via Twitterfilmpjes pogen om een vorm van censuur op te leggen bij tijdschriften omdat die zich niet houden aan de voorschriften van een geloof waar de meeste aardbewoners simpelweg niets mee hebben. Het is maar een ideetje, hoor.