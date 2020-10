Video! Frankrijk zit met diversiteitsprobleem: ‘jongeren’ bestoken politiesecretariaat met mortiervuurwerk!

De Europarlementariër Gerolf Annemans (Vlaams Belang) deelt een video op Twitter van Franse ‘jongeren’ die een politiesecretariaat in Parijs bestoken met zwaar mortiervuurwerk. Dat cultuurverschilletje is natuurlijk gewoon op te lossen met wat betere communicatie vanuit de Franse overheid, die ze even moet vertellen dat dit niet de bedoeling is!

Hier de gedeelde video:

Taferelen van een beginnende burgeroorlog. In Champigny sur Marne bij Parijs wordt op deze manier het politiesecretariaat aangevallen in het Frankrijk van Macron. Law & Order. Europa blijft van onze mensen. @vlbelang pic.twitter.com/d88L52NPjg — Gerolf Annemans (@gannemans) October 11, 2020

Één ding is duidelijk, dat zijn geen Romeinse kaarsen! En dit is ook niet een losstaand incident. Frankrijk wordt jarenlang dusdanig geteisterd door het ‘diverse‘ deel van de Franse bevolking, dat we inmiddels wel van een patroon mogen spreken. Macron laat z’n agenten liever inslaan op Franse arbeiders die een weg blokkeren, of op z’n eigen brandweerlieden die gingen protesteren. Maar dit soort lui durft hij maar niet aan te pakken!

Misschien een mooi onderwerp voor de Fransen om dáár eens een keer voor de straat op te gaan, want dit lijkt echt alleen maar erger te worden daar. Niet dat het in Nederland nou zo veel beter is wat betreft het importeren van tuig, maar die schieten tenminste nog niet met zwaar vuurwerk op politiebureaus. Kapmessen zijn hier dan wel weer populairder, zo lijkt het wel. Net als het in elkaar trappen van buschauffeurs. Zo zien we toch nog een beetje nieuwe culturele verschillen (en dus diversiteit!) ontstaan tussen Europese landen. Dat zullen de linkies in Europa toch willen vieren!