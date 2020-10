Video! Kersverse FVD nummer 4 Joost Eerdmans pakt aan: ‘Verbied salafistische organisaties, pak paspoorten af!’

Joost Eerdmans wil na 14 jaar een rentree maken in de Tweede Kamer, en bij Op1 gisteren was het alsof de voorman van Leefbaar Rotterdam nooit was weggeweest. Hij pleitte voor een een hardhandige aanpak van de politieke islam, zeker nu die zich deze maand via aanslagen en dreigementen goed doet gelden in Europa.

Islamitisch geweld blijft een enorm probleem. Bij @op1npo pleit #FVD-kandidaat @Eerdmans voor een veel hardere aanpak. Net als in Frankrijk moeten we salafistische organisaties veel sneller verbieden. En extremisten met een dubbel paspoort nemen we het Nederlanderschap af. #Op1 pic.twitter.com/qgb0UvNYnI — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) October 29, 2020

Joost Eerdmans gaat weer een poging wagen het Haagse strijdtoneel te betreden. Veertien jaar nadat de LPF een roemloze aftocht boekte en ook de door Marco Pastors geleide opvolger – EénNL – het niet redde, keerde Joost Eerdmans terug naar Rotterdam waar hij als wethouder en fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam een permanent politiek power house maakte.

Nu wil hij namens Forum voor Democratie terugkeren naar politiek Den Haag, waar hij op de vierde plek van de kieslijst staat. Bij Op1 liet hij gisteren zien goed in vorm te zijn, en kraakte direct harde noten de in zijn ogen veel te slappe reactie op de golf van terroristische aanslagen die nu over Europa – en met name Frankrijk – heenspoelt.

“Net als in Frankrijk moeten we salafistische organisaties veel sneller verbieden. En extremisten met een dubbel paspoort nemen we het Nederlanderschap af,” aldus de FVD’er: “Waar zijn de maatregelen? Je moet als land paal en perk stellen en meer doen dan we nu doen.” Eén ding is wel duidelijk: Eerdmans is niet van mening dat zijn samen met Pim Fortuyn in 2002 begonnen klus er al opzit.