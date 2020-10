Video! Theo Hiddema (FVD) over online onderwijs: “Korting op het collegegeld is wel zo gepast!”

Forum voor Democratie is het helemaal eens met een petitie van studenten waarin gevraagd wordt om het collegegeld te verlagen, omdat door de corona-pandemie de kwaliteit die geboden wordt veel lager is – er is alleen online onderwijs, en de studenten krijgen niet de materialen “waar ze recht op hebben,” aldus FVD-Kamerlid Hiddema.

Nadat Forum voor Democratie afgelopen week in aanvaring kwam met D66 over de vraag welke partij anno 2020 nu de échte onderwijspartij is, zet de partij een nieuwe stap: FVD gaat pleiten voor verlaging van het collegeld dat studenten ieder jaar betalen. De reden voor die stap is de pandemie: universiteiten zijn al maanden dicht of op z’n best mondjesmaat open, studeren wordt méér en méér iets wat je alleen doet achter een laptop. De kwaliteit van het onderwijs komt in het geding door het gebrek aan persoonlijke contact, vindt de partij.

Daarom nam FVD-Kamerlid Theo Hiddema deze week in het gebouw van de Tweede Kamer een petitie in ontvangst van studenten die willen dat de afname in onderwijskwaliteit wordt afgerekend met een lager bedrag aan collegeld.

Op het Twitterprofiel van zijn partij legt de strafpleiter uit waarom hij het een goed idee vindt dat de studenten gecompenseerd worden:

“Er is hen niet het lesmateriaal ter beschikking gesteld waar ze recht op hebben. Ze krijgen niet het onderwijs waar ze recht op hebben. En ze hebben niet de onderwijzers, of de docenten, of de leraren waar ze recht op hebben. Want een groot gedeelte van dat onderwijzend corps zit ziek thuis. Dus het is zo simpel als het maar kan!”

Het kabinet, met daarin o.a. D66, lijkt echter nog niet van plan om de kant van de studenten op te bewegen.