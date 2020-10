Video! Tunahan Kuzu lacht Geert Wilders keihard uit, omdat hij ‘islam’ niet goed kan spellen

Grote hilariteit op de Facebook-pagina van Tunahan Kuzu. Hij heeft namelijk een filmpje gevonden waarin Geert Wilders de islam spelt als I-L-S-A-M, en daar moet natuurlijk lang en breed om gelachen worden.

Het ging er grof aan toe, in het Tweede Kamerdebat van 29 november 2015, dat in het teken stond van de ISIS-aanslagen op de Bataclan en elders in Parijs. Tunahan Kuzu, toen nog voor de Groep Kuzu/Özturk, gaf te kennen dat PVV-leider Wilders zelf een inspiratie was voor terroristen. Die suggestie ging er niet zo best in bij de PVV’er zelf, die Kuzu toebeet: “Ik sta voor het bestrijden van de wortel van het kwaad. Die wortel van het kwaad heet: de islam. I – s – l – a – m. Islam. Wij zullen niet rusten voordat wij Nederland hebben gede-islamiseerd.”

Of althans: zo staat het genoteerd in het officiële verslag dat van het Kamerdebat gemaakt is. Volgens beeldmateriaal dat in bezit is gekomen van DENK, spelde Wilders de naam van de wereldgodsdienst echter anders: i – l – s – a – m. En daar moet natuurlijk breed om gelachen worden, ook al zijn we inmiddels vijf jaar verder. Antiracistische grapjespagina Humor tegen Haat en DENK-raadslid Enes Yigit gingen aan de knutsel, en voegden aan het filmpje ook een schaterlachende emoticon en een al even dijenkletsende Tunahan Kuzu toe.

Yigit en Kuzu hadden de grootste lol. Kuzu: “De spellingscontrole stond even uit bij Geert 😂”, en Yigit: “Wilders zou het moeilijk krijgen tijdens Lingo..😂”. Wilders zou zelfs zijn ‘integratiecursus hebben overgeslagen,’ grapte het Rotterdamse DENK-raadslid.

Wilders zelf zit sinds vandaag in quarantaine, omdat één van zijn beveiligers het coronavirus heeft opgelopen. Even wachten, dus, of de oppositieleider zijn tijd in z’n eigen huis gaat gebruiken om zijn collega-fractievoorzitter terug te pakken voor het bovengenoemde filmpje.