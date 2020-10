Vijfde colonne-partij NIDA wil verboden Franse islamismeclubs met open armen in Nederland ontvangen

Het lijkt je soms moeilijk voor te stellen, maar er zijn dus partijen die gewoon nóg onwenselijker zijn dan DENK, die aan de leiband loopt van haar Midden-Oosterse zusterpartijen. En die nóg onwenselijkere partij, die heet NIDA.

De clash of civilisations laat zich goed zien dezer dagen: terwijl de Westerse landen als één man achter Macron gaan staan, die schande sprak van de moord op Samuel Paty en de schuldigen aanpakt voor die gruwelijke daad, klagen landen met een veelal islamitische inslag steen en been over schending van hun vermeende recht niet gekwetst te worden. Het regent aangiftes, demonisering van politici als de Franse president maar ook Geert Wilders, en zelfs economische boycots.

De belangrijkste oorzaak voor die mohammedaanse woede lijkt gelegen te zijn in het feit dat Frankrijk niet alleen de moordenaar van Paty berecht, maar ook iedereen die heeft meegeholpen met de haathetze tegen die onschuldige docent. Dat betekent dat enkele polariserende islamistische clubs en moskeeën hun deuren hebben moeten sluiten.

En die daad leidt ook bij Nederlandse (pseudo-)salafisten tot een hoop bizarre ideeën. Zoals het idee dat de clubs die het bloed van de Franse geschiedenisleraar aan hun hand hebben kleven gewoon onderdak in Nederland zouden moeten kunnen vinden, zoals verwoordt door de Rotterdamse partij NIDA:

“De Rotterdamse partij Nida wil de verboden Franse moslimorganisaties ‘collectief tegen islamofobie’ (CCIF) en Baraka City een toevluchtsoord bieden in Nederland. De Franse minister van Binnenlandse Zaken ziet deze ­organisaties als ‘een vijand van de republiek’. Volgens Nida-voorman Nourdin El Ouali is er een heksenjacht gaande op moslimorganisaties. ,,Geen van deze instellingen hebben een link met de aanslag, noch zijn ze veroordeeld voor iets in het verleden. Dat geeft ons echt een gevoel van onrechtvaardigheid. Groepen worden wéér gestraft voor daden van enkelingen.””

Want waarom? Volgens mij kan niemand om de conclusie heen: diep in z’n zwarte hart vindt de NIDA-islamist het eigenlijk wel terecht dat Samuel Paty naar het rijk van de eeuwigheid is geholpen. En hij wenst alle tegenstanders van de islam in Nederland hetzelfde gruwelijke lot toe.

Me dunkt dat we deze onverstandige woorden van El Ouali maar gewoon moeten negeren. Als je het recht wil hebben niet gekwetst te worden door cartoons, moet je wellicht in een – door de bank genomen – minder ontwikkeld land gaan wonen waar blasfemie nog strafbaar is. Oké, Nourdy?