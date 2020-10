“Volstrekte nietsnut Hugo de Jonge wacht weer véél te lang met actie ondernemen tegen COVID-19: ‘Rond het weekend!’”

We hebben de meest incompetente zorgminister die we in decennia gezien hebben. Terwijl Nederlandt brandt wegens het coronavirus, gaat Nero de Jonge nog even harp staan spelen terwijl COVID oplaait. Om misschien volgende week eindelijk eens wat maatregelen te nemen.

Het loopt volledig de spuigaten uit met het coronavirus in Nederland. Iedereen die ogen heeft kan zien dat het gruwelijk verkeerd gaat. Maar ‘coronaminister’ Hugo de Jonge? Mwoah. Die gaat eerst nog even lekker met z’n benen over elkaar zitten. Morgen naar de vrimibo. Dan lekker weekend vieren met de kids. En maandag? Ja, dan gaan we misschien eens kijken wat we kunnen doen aan het feit dat letterlijk zesduizend Nederlanders per dag het coronavirus oplopen.

Ongelooflijk:

“Volgens De Jonge betekent de oplopende lijn niet dat er onmiddellijk nieuwe maatregelen komen. ,,Wat we doen: je houdt de trend heel erg goed in de gaten en die moet natuurlijk naar beneden toe worden afgebogen. De inzet van de maatregelen is dat we daar rond het weekend het effect van gaan zien.”

Het is werkelijk waar te zot voor woorden. Virologen zeggen al: die lockdown is onvermijdelijk. Kinderen smeken al massaal: sluit nou toch die scholen. Ziekenhuizen schalen zorg al af. Cijfers stijgen tot ongekende hoogte.

Maar Hugo de Jonge? Haha. Die kijkt het nog wel even aan hoor! Misschien vindt er de aankomende drie dagen ineens nog een wonder plaats!

Zoals altijd is Hugo de Jonge weer eens de mislukte kopie van Mark Rutte. Nog karikaturaal jovialer, nog afwachtender, nog meer gekant tegen het woordje ‘visie’. Maar dan met de schoenen van clown Bassie, en aan het roer van de partij van Dries van Agt. En dankzij hem gaat het coronavirus de aankomende tijd nog een héle grote slag slaan in Nederland. Bedankt, Hugo!